Personagem Macabéa ganha novo destino pelas mãos de Conceição Evaristo em 'Flor de Mulungu'

Na literatura brasileira, alguns personagens transcendem sua própria obra, ecoando além das páginas escritas por seus autores. Macabéa, a jovem nordestina, pobre e migrante, imortalizada por Clarice Lispector em “A hora da estrela”, vai ganhar uma nova vida nas mãos de Conceição Evaristo e as ilustrações de Luciana Nabuco. Em “Macabéa: Flor de Mulungu”, que será lançado no dia 26 de novembro, Evaristo não apenas presta uma homenagem, mas tece uma narrativa que reimagina a trajetória da personagem emblemática em uma novela ilustrada, repleta de visões que transcenderam as fronteiras o tempo. A sessão de autógrafos vai correr no Boteco Damião R. Santa Rita, no Centro Histórico, em Paraty, no Rio de Janeiro, às 10h.

Mais do que um simples tributo, “Flor de Mulungu” é um manifesto literário que desafiou a morte imposta a personagens como Macabéa. Na obra, Evaristo escreve uma narrativa onde a protagonista não apenas sobrevive, mas se reinventa, desafiando as convenções literárias estabelecidas na época.

"Eu considero Macabéa como uma das personagens mais instigantes criadas por Clarice. Ela apresenta uma certa placidez diante da vida, então eu quis criar uma Macabéa mais ativa e que fosse uma força-geratriz de vida”, avaliou Conceição.

Durante a escrita da nova obra, Conceição Evaristo mergulhou nas angústias da personagem para “agraciar suas próprias dores, vestindo a pele de Macabéa para explorar os recônditos de sua existência”.

"Das angústias de Macabéa eu carecia, para agraciar as minhas. E de que viver, o que escrever se não sangrassem em mim, as dores da estrela?," reflete Evaristo, revelando a profunda conexão entre autora e personagem.

A visão de Conceição Evaristo sobre Macabéa é realista, ancorada na ancestralidade da personagem. "Mulheres como Macabéa não morrem. Costumam ser porta-vozes de outras mulheres, iguais a elas," destaca o texto de quarta capa, apontando para a força transformadora que essa nova versão da personagem carrega consigo.

Luciana Nabuco, artista visual responsável pelas ilustrações, mergulhou no texto visceral de Evaristo para dar vida às imagens que adornam a narrativa. Suas ilustrações capturam a essência das palavras, transmitindo as sensações que a escrita provocou. Um processo criativo que se entrelaça com as raízes profundas do texto.

Natasha Felix, poeta e performer, assina o posfácio do livro e destaca a importância de pensar na literatura, especialmente aquela produzida por pessoas negras, como uma forma de fazer vingar a vida.

"Você pode se dedicar a pensar nos quarenta e seis anos que separam a primeira publicação da 'Hora da estrela', de Clarice Lispector, desta publicação, como um grande período de luto de uma personagem que, agora, ganha outros contornos pela vista de Conceição Evaristo", apontou Felix.

SERVIÇO

Lançamento Macabéa: Flor de Mulungu

Sessão de autógrafos com Conceição Evaristo;

Data: 26 de novembro;

Horário: às 10h;

Local:Boteco Damião R. Santa Rita, 229 - Centro Histórico, Paraty