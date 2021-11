Palestra dá dicas para aprovação de projetos culturais, no Sesc Pará

Nesta terça, 23, o Sesc Pará apresenta a palestra com o tema “Te prepara pra aprovar teus projetos culturais!”. A realização será às 18h, no Sesc Ver-o-Peso (Av. Castilhos França, 522). Entrada franca.

O Amazônia Fashion Week apresenta a sua 16ª edição no dia 25 de novembro. O evento contará com desfiles e lives sobre moda. A programação segue até 27 de novembro. No primeiro dia, às 19h, o professor João Braga será o convidado da live. A transmissão será no instagram (@amazoniafashionoficial).

A plataforma Cultura em Casa apresenta durante todo o mês de novembro, uma programação especial ao mês da consciência negra. Festivais, filmes, shows e diversos conteúdos podem ser acessados. Programação completa em: www.culturaemcasa.com.br.

Um site exclusivo (www.paiolliterario.com.br) marca a volta do Paiol Literário. O projeto, que promove conversas com autores brasileiros, é realizado desde 2006 pelo jornal Rascunho. A mediação é do editor do Rascunho, o jornalista e escritor Rogério Pereira. A última convidada é Cida Pedrosa (7/12), às 19h30.

O ator paraense Cacá Carvalho lança o filme “Leonardo da Vinci - a Obra Oculta”, que será exibido no youtube da Corpo Prateado, às 20h. A programação segue até 8 de dezembro.

O projeto Movimenta Pebas exibe programação cultural com teatro, videoclipes, cursos, apresentações de dança e mostra de cinema protagonizados por artistas de Parauapebas e viabilizados pelo projeto. A programação poderá ser acessada no site www.movimentapebas.art.br até abril de 2022.