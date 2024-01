Alane conta aos brothers sobre o Rainha das Rainhas e fala para Isabelle: 'Super deveria participar'

Na tarde deste sábado (20), a sister paraense Alane Dias contou aos brothers sobre como foi vencer o título de Rainha das Rainhas do carnaval em 2018, o tradicional e mais antigo de concurso de carnaval e fantasia do país.



Durante a conversa, Isabelle contou que sempre ouviu falar no concurso e que várias pessoas já tinham dito que ela deveria participar, porém não poderia por não ser paraense. A participante belenense, então, concordou e disse que Isabelle "super deveria participar".

Alane contou que era seu sonho participar e poder ter o acompanhamento da mãe, Aline Dias, que já foi Rainha das Rainhas e faz coreografia para as garotas do concurso. "Era meu sonho participar, porque via a minha mãe preparando as outras meninas e eu queria passar por tudo aquilo também", disse a Rainha das Rainhas 2018, representante do Grêmio Literário Português.

A equipe da bailarina postou, nas redes sociais oficiais de Alane, o momento da conversa entre as sisters do Norte e também registros do dia da conquista do título.