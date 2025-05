Academia Paraense de Letras e Instituto Histórico e Geográfico do Pará celebram 125 anos de fundação

A Academia Paraense de Letras (APL) e o Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) realizaram, na noite de hoje (6), uma sessão solene em comemoração ao aniversário de 125 das duas instituições. O evento foi oficialmente aberto aos convidados às 19 horas, na sede da APL e contou com a presença de acadêmicos, civis e militares.

O evento recebeu membros das duas instituições e contou com discursos dos representantes em alusão à data. A oradora deste ano foi a poeta e escritora, Edy-Lamar de Oliveira. Pelo IHGP, o discurso foi representado pelo acadêmico, poeta e escritor, Décio Guzmam.

Sessão solene na APL Presidente da APL, Ivanildo Alves Anaíza Vergolino, presidenta do IHGP

Fundados pelo mesmo decreto no dia 3 de maio de 1900, as duas entidades celebram a data, anualmente, em uma cerimônia conjunta. Naquele período, a APL e o IHGP foram inaugurados em uma sessão no Theatro da Paz, em Belém, por Domingos Antonio Raiol, o Barão de Guajará.

Ao longo de mais de um século de existência, a APL reuniu representantes de diversos segmentos literários que registraram, ao longo do tempo, a vida do povo paraense, os costumes e a vida na sociedade. No local, também são realizadas atividades, como lançamentos de livros, conferências, debates e premiações literárias, como o objetivo de passar a memória da cultura local para as outras gerações, elevar e celebrar o patrimônio linguístico do Pará.

Para o presidente, Ivanildo Alves, a celebração de mais um ano de existência tem uma importância fundamental para os membros e para a sociedade. "A APL cultua a língua mãe, registra o nosso vernáculo. Um dos nossos integrantes, que recentemente nos deixou, escreveu e deixou para o público um dicionário que registra somente expressões paraenses. Ele colocou o nome de 'papaxibé', demonstrando, pela própria denominação, a relação íntima que tinha e, com o trabalho, a dimensão do linguajar do povo", relembra.

A sensação é de "retorno de um trabalho coletivo", garante Anaíza Vergolino, presidenta do IHGP. Para a professora, as duas instituições estão interligadas e possuem uma importância ímpar para a sociedade paraense.

"O Instituto é dirigido por um grupo de intelectuais, então você ter mais um ano festejando uma instituição centenária, isso é muito importante. Aqui passaram muitos nomes. Por onde você andar, as ruas tem nomes como o de Gentil Bittencourt e Henrique Américo Santa Rosa, personalidades que fundaram, vivenciara e construíram este espaço. E nós estamos dando continuidade", celebra a presidenta.

Com museu, biblioteca e arquivo em sua composição, o IHGP funciona como um espaço de referência para pesquisadores brasileiros e estrangeiros e um local de visitação que reúne partes da história. Atualmente, o Instituto possui acervos diversificados compostos por documentos, fotografia, livros, bustos, pintura e moedas, que ficam à disposição do público que deseja visitar o casarão histórico.

"O ano inteiro nós recebemos pedidos de pesquisadores agendando para estudar estes documentos. São locais, nacionais e internacionais. Aqui é também campo de estágio, uma casa de exposição de uma época, na transição para a República. Existem exposições temporárias e permanentes. É uma aula. Todas essas peças estão lá", diz Anaíza.