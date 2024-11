Academia Paraense de Letras fará homenagem a Machado de Assis no Dia da Cultura; saiba mais

Dia 5 de novembro é comemorado o Dia da Cultura. Joaquim Maria Machado de Assis, cofundador da Academia Brasileira de Letras, jornalista, contista excepcional da língua portuguesa, escritor e principal nome do realismo brasileiro, será o homenageado da vez pela Academia Paraense de Letras. A programação da “Noite do Bruxo” inicia às 18h30 na APL, localizada na Rua João Diogo, 235. Será apresentada ao público diversas palestras com temas relacionados sobre as obras e a vida do mestre da literatura clássica. Antônio José de Matos, Homerval Thompson Teixeira, Sebastião Godinho, Nazaré de Mello, Agildo Gomes e o atual presidente da Academia Paraense de Letras, Ivanildo Gomes, irão contar pontos de curiosidade sobre o escritor brasileiro.

Machado de Assis nasceu em 21 de julho de 1839, no Rio de Janeiro. Seu primeiro poema, “Ela”, foi publicado em 1855, quando se tornou colaborador do jornal Marmota Fluminense, de Francisco de Paula Brito. O grande mestre da literatura brasileira é mundialmente conhecido por seus diversos romances como: “Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881)”, “Dom Casmurro (1899)”, entre outros.

Nazaré de Mello, coordenadora do evento, comentou sobre a programação gratuita que vai receber o público de todas as idades: “Os acadêmicos vão palestrar sobre temas que envolvem Machado de Assis, comentando e informando tudo o que se sabe sobre a vida e as obras dele”, contou Nazaré. Além disso, a coordenadora afirmou que a Academia oferece uma sessão especial para estudantes, professores, e todos aqueles que estão interessados em conhecer de maneira mais profunda a cultura nacional.

A programação é dividida em seis palestras que serão ministradas por membros e pelo presidente da Academia Paraense de Letras. O ciclo inicia com “Vida e Obra de Machado de Assis” que será contada por Agildo Monteiro, estudioso da obra de Machado de Assis, logo após, Antônio José Mattos, professor titular da Universidade do Pará e da Amazônia, segue com “Ficção ou Realidade? Diga aí, oh Bruxo do Cosme Velho”, depois, “Os Críticos de Machado de Assis”, será ministrada pelo jornalista e artista-plástico Sebastião Godinho e a coordenadora do evento, Nazaré de Mello, conta a “Análise das Personagens Com Teor Universal”.

Para finalizar as palestras em homenagem ao Dia da Cultura, “A Espiritualidade em Machado de Assis” contada por Homerval Thompson Teixeira será a penúltima palestra da programação, que será encerrada pelo presidente da Academia Paraense de Letras, Ivanildo Alves, ministrando a palestra “Personagens de Machado de Assis, Ótica de Cândido Portinari”. A programação que terá entrada livre, além de homenagear Machado de Assis, tem o intuito de incentivar a leitura na sociedade.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)