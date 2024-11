Titãs, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá tocam no ‘Claro que é Rock’, em Belém; saiba mais

O Rock Nacional, que conquistou o país nas décadas de 1980 e 1990, dará alegria aos seus fãs belenenses no próximo dia 29 de novembro. A segunda edição do “Claro que é Rock” traz a cidade Titãs, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Entretanto, a programação roqueira também promove a divulgação de trabalhos produzidos em solo paraense com as apresentações de Móbile Lunar, Elder Effe, Lari Xavier e Ana Clara, além disso, a discotecagem do DJ Albery Rodrigues e Marina Morais prometem agitar o público.

O guitarrista da banda Titãs, Tony Bellotto, comentou sobre o entusiasmo de voltar a Belém: “Tocar em Belém é sempre uma alegria para nós, Titãs. Desde o início da carreira a cidade sempre nos recebeu com entusiasmo e alegria. Num festival de rock, então, melhor ainda, Belém sempre foi para nós uma das capitais do rock and roll no Brasil”.

A turnê que teve enorme sucesso, “Titãs Encontro”, contou com integrantes e ex-integrantes para a celebração de 41 anos da banda, e eles continuam na estrada. Em 2024 as novidades e os projetos são muitos, e para os críticos, com um “repertório de qualidade inesgotável”. O grupo reuniu em suas apresentações as criações mais marcantes nas quatro décadas de carreira, incluindo eternos clássicos como: “Homem Primata”, “Bichos Escrotos”, “Epitáfio”, “Enquanto Houver Sol”, entre muitos outros. Além de todos os sucessos que marcaram gerações, algumas faixas do novo álbum “Olhos Furta-Cor", só com músicas inéditas, também serão cantadas com muito suor, sangue e muito rock, prometido por todos os integrantes.

Já o vocalista da banda Móbile Lunar, Johann, comentou que o rock, além de música, é uma atitude. "E fazer música no Norte do país, no pulmão do mundo, é uma atitude 'rock'. Estamos levando para o palco do 'Claro que é Rock' a nossa expressão, que transcende qualquer rótulo de gênero musical!" declarou o artista. O baterista do grupo, Igor Gomide, contou sobre a importância da banda Móbile Lunar se apresentar para um grande público pela primeira vez. "Titãs, Bonfá e Dado foram nossas influências e de também tantas outras bandas atuais. “Estamos preparando um show muito lindo, com uma performance impactante, e temos certeza que deixaremos uma marca no público que estiver lá", afirmou Igor.

Cantora e compositora paraense, Lari Xavier integrou a banda “La Orchestra Invisível”, onde registrou suas primeiras composições nos EPs “Primeiro” (2010) e “Tratado do Vazio Perfeito” (2012). Em 2015, já em outro grupo musical, após lançar álbum com diversas canções compostas por Lari, a artista seguiu carreira solo e lançou um single e, um ano depois, lançou um EP com 4 músicas que tornaram visível a versatilidade da cantora. Além dela, o músico, compositor e produtor paraense Elder Effe, também se apresenta no “Claro que é Rock”.

Elder tem 83 composições lançadas em mais de 20 anos de carreira e vários projetos musicais. Ele é visto como um dos grandes representantes do rock autoral paraense e segue influenciando na cena musical. A segunda edição do “Claro que é Rock” é patrocinada pela Claro Brasil através da Lei de Incentivo à Cultura - Semear, do Governo do Estado do Pará e os ingressos podem ser adquiridos nos shoppings Boulevard, Castanheira, Metrópole, Pátio Belém, Parque Shopping, Castanhal e Bosque Grão-Pará

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)