VÍDEO: Zé Vaqueiro se joga no 'rock doido' no Pará

O cantor Zé Vaquero fez show no Festival do Açaí em Ponta de Pedras, no Marajó, e literalmente se jogou no rock doido do Pará. O artista postou alguns vídeos no seu perfil no Instagram ao lado do DJ Ronaldy ao som de vários hits paraense.

Bastante empolgado, Zé Vaqueiro fez até passinho no palco. Inclusive, ele chegou a postar um vídeo no seu feed no Instagram. "Aqui é o rock doido do Pará, meu fió", disse o artista.

Outros vídeos estão sendo compartilhados pelo público que estava no local. O show ocorreu no último domingo (22).