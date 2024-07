Após morte do filho, esposa de Zé Vaqueiro decide doar roupas da criança

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, contou para os seus seguidores que decidiu doar as roupas de Arthur. O bebê, de 11 meses, morreu no começo de julho, em decorrência de uma síndrome rara.

A influenciadora explicou que já começou a separar as coisas compradas para o filho e que agora serão doadas. Nos stories de seu perfil no Instagram, Ingra disse acreditar que esse é o "certo" a se fazer após a morte de Arthur e confessou estar com o "coração em paz".

"Estou aqui separando as coisas do Arthur [para doar] e acredito que estou fazendo o certo porque eu sei que vou estar ajudando muito elas [as crianças que necessitam de doações]. Estou separando várias roupas, leite, fraldas e medicamentos", declarou.

Ela explicou que as doações serão encaminhadas para um hospital e serão distribuídas para uma ala infantil da unidade.

O esposa de Zé Vaqueiro mostrou uma troca de mensagens com o hospital, que agradeceu a doação. "Vai contribuir, e muito. Logo logo, a ala vai ganhar 10 novas crianças. Serão 40 leitos. Então, sim vai ajudar muito. Gratidão", respondeu a direção da unidade hospitalar.



Arthur, filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, morreu no início do mês, aos 11 meses, de disfunção múltipla dos órgãos. O bebê nasceu em julho de 2023, com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.

A morte foi confirmada pelo casal por meio de uma publicação nas redes sociais.