Zé Vaqueiro fala sobre promessa de parar de beber por saúde do filho que está na UTI

Desde que receberam a notícia sobre diagnóstico do filho Arthur, Zé Vaqueiro e a esposa, Ingra Soares, se apegaram mais à religiosidade. "Hoje, sabemos lidar muito melhor. Mas ficamos mexidos com tantas incertezas. A gente faz muita oração, pedimos a Deus por paciência, maturidade e sabedoria para transmitir o amor que ele merece. As crianças perguntavam quando Arthur viria para casa. Principalmente o mais novinho. E eu sempre dizia: 'logo, logo'", diz o artista ao Extra.

Com a entrega à religião, Zé Vaqueiro também tem feito promessas, uma delas foi parar de beber: "Estou sem beber e pretendo não voltar mais. Eu estava me afastando dos meus propósitos. Eu conversei com Deus e veio forte no meu coração. Foi uma mudança na minha vida e tem significado muito".

VEJA MAIS

Zé e Ingra esperaram nove meses desde o nascimento do pequeno, para que ele fosse para a casa. Entretanto a experiência durou apenas um dia.

O bebê, que estava internado em um hospital desde que nasceu por ter síndrome de Patau, teve alta na última quinta-feira (16), mas voltou a ser internado no dia seguinte, sexta (17), após uma parada cardíaca.

A doença genética do bebê interfere no sistema nervoso, cardíaco e na formação dos lábios.