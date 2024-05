Filho do cantor Zé Vaqueiro é internado em UTI um dia após sair de hospital pela primeira vez

Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro e da empresária Ingra Soares, voltou a ser hospitalizado nesta sexta-feira (17). A criança teve uma parada cardíaca e precisou ser internad em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O neném, de 9 meses, estava no hospital desde que nasceu e saiu pela primeira vez do local na última quinta-feira (16), um dia depois precisou voltar.

VEJA MAIS

"A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não é, mesmo! Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem… Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas", escreveu Zé Vaqueiro, no seu perfil no Instagram.

Ingra Soares foi quem explicou o que ocorreu: "Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca. Já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus".

Arthur, que nasceu em julho de 2023, logo em seguida foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, conhecida também como síndrome de Patau. Desde o nascimento ele ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).