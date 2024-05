Vídeo: Esposa de Zé Vaqueiro compartilha o momento de socorro ao filho

Ingra Soares, mãe de Arthur, filho caçula do cantor Zé Vaqueiro, compartilhou nos stories da sua conta no Instagram, os momentos de desespero durante o socorro ao filho. Ele sofreu uma parada cardíaca na última sexta-feira (17/5), apenas um dia após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ir para casa pela primeira vez desde o nascimento.

Nos vídeos, a influenciadora mostrou o momento em que Arthur passou mal e a chegada dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). "Eu não consegui pensar em mais nada, só em agir para salvar o meu filho", desabafou. Diagnosticado com síndrome de Patau, o bebê de 9 meses voltou a ser internado em estado grave.

Veja o momento:

Agradecimento ao Samu

Ingra Soares agradeceu aos profissionais do Samu que prestaram o atendimento emergencial, destacando a rapidez e eficiência do serviço. "Quero deixar o meu agradecimento a esses 3 anjos do Samu, que nos prestaram socorro. Foram rápidos, fizeram tudo por nós. Muito obrigada", escreveu.

Ela também fez um apelo para que motoristas deem passagem para ambulâncias em situações de emergência. "Deixo aqui meu apelo: por favor, dê espaço para esses grandes profissionais passarem. Tem vida precisando ser socorrida", ressaltou.

Mensagem de esperança

Ainda no hospital, Ingra postou uma foto do filho e expressou sua esperança na recuperação do bebê. "Você é filho de uma leoa. Você é meu leão. Meu Leão de Judá. Já já você está em casa", escreveu.

Zé Vaqueiro também se manifestou nas redes sociais, pedindo força e paciência a Deus. "Não é fácil tudo isso que estamos passando, mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando e, assim como nós, ficou feliz com a notícia da alta dele ontem. Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital", relatou o cantor.

Alta e primeira ida para casa

Na quinta-feira (16/5), Arthur havia recebido alta hospitalar pela primeira vez desde o nascimento. Diagnosticado com síndrome de Patau, ele nunca havia deixado o hospital devido a complicações da doença. A saída foi celebrada pela família nas redes sociais. "Nosso milagre, Arthur, em casa", comemorou Ingra Soares na ocasião.