Intelectuais do Brasil se reúnem em congresso sobre atividades culturais em Belém

A partir desta sexta-feira (09), ocorre o II Congresso das Academias Estaduais de Letras em Belém, com o tema “Desenvolvimento, Sustentabilidade e Meio Ambiente”. O evento reúne em três dias os representantes dos presidentes dos Estados do Brasil e do Distrito Federal, e ainda de Merval Soares Pereira Filho, presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL).

“Iremos discutir as questões comuns a todas as academias, especialmente no que se refere em como conseguir o financiamento das atividades culturais, produção de obras literárias, viabilidade de produção para todos os gêneros como poesia, romance, novela, drama, peça literária, ensaio, dentre outros”, explicou o Presidente da Academia Paraense de Letras, Ivanildo Ferreira Alves.

O intelectual ainda destaca que toda a discussão que ocorrerão nesses dias vai envolver a temática do congresso. Os participantes estarão divididos em grupo para debates dos subtemas, que são: Queimadas, Exploração Predatória das Florestas, Poluição de Mananciais, Extinção de Espécie Animais e Vegetais e Poluição do Ar.

“Todas as instituições estão se organizando para debater sobre o meio ambiente, clima, aquecimento global... Então, os homens de letras do Brasil interior não podem fugir do debate. Além dos temas centrais, como meio ambiente, sustentabilidade e ecologia, tem vários subtemas dessa natureza importante que estarão no congresso”, pontua o presidente.

A abertura do II Congresso das Academias Estaduais de Letras ocorrerá no auditório da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, depois ele prossegue na sede da Academia Paraense de Letras.

O objetivo é que anualmente ocorra esse congresso, a primeira edição foi em 2023, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. No fim do encontro, os intelectuais redigiram uma carta sobre o resultado dos debates.

No documento serão apontados alguns subtemas que vão compor a Carta da Amazônia, divulgada para o público como manifestação dos intelectuais de todo o Brasil sobre as principais questões ambientais.

“Assim como ocorreu na primeira edição, agora teremos uma nova carta com temas atuais”, finaliza Ivanildo Ferreira Alves.

Através do II Congresso das Academias Estaduais de Letras ocorre esse intercâmbio entre as das Academias Estaduais de Letras, com uma maior integração nacional presencial, que destaca a importância cultural do país.

Além disso, os convidados terão uma imersão na cultura paraense e amazônica com passeio pelo Rio Guamá com um cardápio regional.