'A Bela e a Fera': espetáculo tem apresentação gratuita, terça (17/06), na Igreja de Santo Alexandre

A Igreja de Santo Alexandre, no bairro da Cidade Velha, em Belém, recebeu na noite desta segunda-feira (16/06) o espetáculo “A Bela e a Fera”, uma adaptação do conto clássico. Com entrada gratuita, o público terá a chance de rever a peça nesta terça-feira (17/06), às 19h. A produção é do projeto "Ópera Estúdio", em parceria com "A Liga do Teatro", com dramaturgia e direção cênica de Bárbara Gibson e direção musical e geral de Pedro Messias. A Orquestra Sinfônica da Fundação Carlos Gomes também integra a apresentação.

VEJA MAIS

Segundo a atriz Glaucia Mesquita, que dá vida a personagem Bela, um dos maiores desafios do processo de preparação para a peça foi conseguir cantar ao vivo com a orquestra, principalmente por ser uma peça tão conhecida e querida peles espectadores.

“Então, sempre queremos entregar o melhor de nós a cada ensaio. Cada experiência no palco é única, a gente nunca se acostuma. O fazer artístico é um esforço coletivo e eu tenho muita sorte de estar com uma equipe que me permite experimentar. Ainda mais sendo a minha primeira protagonista”, disse.

Everton Santos, que interpreta a Fera, celebra seu primeiro papel como protagonista no teatro. “Me sinto privilegiado e honrado com essa oportunidade proporcionada pelo Ópera Estúdio. Mas é um processo repleto de desafios: cantar com orquestra, a caracterização do personagem, as trocas rápidas de figurino e cantar em uma região vocal que não estou tão acostumado. Tudo isso, ao mesmo tempo, é muito gratificante enquanto artista”, comenta.

A dramaturga e diretora Bárbara Gibson explica que a adaptação reúne elementos de diferentes versões da história, como, por exemplo, o famoso desenho da Disney e o live-action lançado em 2017.

“Minha tentativa foi usar todas essas montagens como base, para criar algo com a cara do nosso grupo. ‘A Bela e a Fera’ é sobre empatia, sobre enxergar além das aparências. Nos lembra da beleza de ser quem somos e de acolher o que é diferente”, acrescenta.

Pedro Messias, diretor-geral e musical, fala sobre o foco formativo do projeto. “Tenho acesso a praticamente todos os aspectos do processo e posso interferir imediatamente quando algo precisa de ajuste. É um desafio, mas também um privilégio. Espero que o público se conecte conosco e entenda que aquilo tudo é fruto de um processo longo, profundo e extremamente técnico, mas que emociona por meio da nossa habilidade artística”, complementa.

Gabriel Titan, superintendente da Fundação Carlos Gomes, reforça a importância da vivência prática para os alunos. “Oferecer aos alunos a oportunidade de participar de grandes produções, como as da Orquestra Sinfônica Carlos Gomes e do Ópera Estúdio, cria os alicerces de uma formação mais completa. Essas experiências exigem muita preparação, ensaios e responsabilidade”, afirma.

SERVIÇO

Espetáculo “A Bela e a Fera”

Datas: 16 e 17 de junho;

Horário: 19h;

Local: Igreja de Santo Alexandre , localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém;

Entrada gratuita (sujeita à lotação).