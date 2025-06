Theatro da Paz recebe '5ª Mostra de Teatro Nilza Maria' com entrada gratuita; confira a programação

O Theatro da Paz, localizado no bairro da Campina, em Belém, será palco da "5ª edição da Mostra de Teatro Nilza Maria", com cinco espetáculos que celebram a produção das artes cênicas no Pará. A programação, que vai entre os dias 19 a 22 de junho, é gratuita e os ingressos podem ser retirados a partir das 9h do dia da apresentação no site Ticket Fácil ou presencialmente na bilheteria do teatro, com abertura duas horas antes de cada espetáculo.

A ação é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Theatro da Paz. Neste ano, a mostra presta homenagem ao ator, jornalista e roteirista Mário Alberto Filé, que faleceu em fevereiro deste ano. Ele interpretou o personagem “Urubu” no clássico espetáculo paraense “Ver de Ver-O-Peso”.

Segundo informações da organização, a abertura acontece na próxima quinta-feira (19/06), às 20h, com o espetáculo “A Farsa da Boa Preguiça”, da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (UFPA), dirigido por Karine Jansen e Larissa Latif. A peça é baseada no texto de Ariano Suassuna e retrata a trajetória do poeta popular Joaquim Simão diante da pobreza e dos desafios do sertão.

Na sexta-feira (20/06), às 20h, o Grupo Usina apresenta “Solo de Marajó”, montagem inspirada em trechos do romance Marajó, de Dalcídio Jurandir. No sábado (21/06), também às 20h, será a vez do Grupo Experiência subir ao palco com o espetáculo “Ver de Ver-O-Peso”, do qual Mário Filé fez parte.

O encerramento da mostra, no domingo (22/06), é dedicado ao público infantil, com duas apresentações: “Pinóquio”, do grupo In Bust Teatro com Bonecos, às 11h, e “O Menor Espetáculo da Terra”, do grupo Palhaços Trovadores, às 18h.

SERVIÇO

V Mostra de Teatro Nilza Maria

Dias: 19 a 22 de junho;

Local: Theatro da Paz.;

Aberto ao público.