Morre ator Mário Filé, intérprete do personagem 'urubu' na peça 'Ver de Ver-o-Peso'

Morreu na madrugada desta terça-feira (18), o ator, jornalista e roteirista Mário Alberto Filé, conhecido como Mário Filé. O artista ganhou destaque ao interpretar por anos o “urubu", no espetáculo cênico paraense, o "Ver de Ver-o-Peso". A obra se mantém em cartaz por mais de 40 anos.

Ele fazia parte do Grupo Experiência, grupo de teatro fundado em 1971.

O velório de Mário Filé será realizado no Teatro Waldemar Henrique (Av. Pres. Vargas, 645 - Campina, Belém), a partir das 17h.

URUBU

Mário Filé dava vida ao “urubu” por mais de quatro décadas. Por conta de todo o sucesso, ele levou para fora dos palcos o personagem. “Esse espetáculo representa muito para mim, acho que é a maior e melhor vitrine do meu trabalho. No início a gente não imaginava que faria isso por tanto tempo”, disse em entrevista ao Grupo Liberal em 2019.

Como educador e humorista, Mário Filé realizou campanhas de conscientização ligadas ao meio ambiente com o personagem. “O Urubu sempre vai comigo. Ele é tido como pássaro agourento, mas no fundo é um grande colaborador do meio ambiente. É com o Urubu que consegui dar um voo mais alto enquanto figura da cidade”, explicou na ocasião.

Nota na íntegra da Secretaria de Cultura do Pará

"A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e a Fundação Cultural do Pará (FCP) lamentam, com profundo pesar, o falecimento do ator, jornalista e roteirista paraense Mário Filé.

Destaque na cena artística do Pará, Mário Filé interpretou o “Urubu” durante anos no clássico espetáculo “Ver de Ver-o-Peso”. O artista e comunicador deixa um legado inestimável ao povo paraense.

A Secult e a FCP se solidarizam com os familiares, amigos e admiradores de Filé.

O velório será aberto ao público e ocorrerá no Teatro Waldemar Henrique, a partir das 17h desta terça-feira (18)".