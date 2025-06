3ª edição do 'Arraiá da Sintra' conta com Pedroca, Jaqueline Grohalski e muito mais em Belém

Realizado pelo 3º ano consecutivo, o "Arraiá da Sintra", produzido pela influenciadora Thays Sintra, volta a reunir nesta sexta-feira (27) personalidades da mídia em uma festa junina - semelhante ao São João da Thay - para celebrar as raízes amazônidas em uma noite com muita diversão, música e comida boa. Desta vez, o evento ocorrerá no Complexo Nabêra, no bairro Cidade Velha, e contará com vários convidados especiais como Pedroca, Jaqueline Grohalski, Patrick Peixoto, Carla Bianca, Mikael Silva, Égua Manu, Bruna Lorrane entre muitos outros influenciadores do Pará que viralizam na mídia representando a força, o talento e a alegria do Norte.

Os internautas poderão acompanhar tudo que ocorre no evento através das postagens divulgadas pelos influenciadores e convidados que estarão presentes e pelo próprio perfil do evento, que foi criado para divulgar tanto os preparativos e as presenças confirmadas quanto o que rola nele.

Além dos convidados, o público também poderá participar. Para isso, os interessados deverão entrar em uma disputa nas redes sociais e cumprir alguns requisitos, como: postar um vídeo cantando, mostrar o look que usariam na festa, contar como conheceram o(a) companheiro(a) e por que merecem se casar no evento, participar de um challenge de maquiagem temática de São João e/ou apresentar as tradições do município onde vivem. Os participantes que apresentarem as melhores produções, de acordo com a avaliação da influenciadora, serão premiados com passaportes para curtir o “Arraiá da Sintra”.

“O Arraiá da Sintra não é só uma celebração. É um chamado. Um reencontro com nossas raízes ribeirinhas, com o cheiro da terra molhada, com a alegria que resiste em cada canto da Amazônia. No ano da COP 30, enquanto o mundo todo olha pra cá, a gente dança — mas também declara. A gente canta — mas também preserva. A gente enfeita a cidade — mas também enraíza consciência”, diz Thays. “Porque ser do Norte é carregar no corpo a cultura, e na alma, o dever de cuidar. Esse ano, o nosso arraial tem cor, tem chita, tem carimbó… mas acima de tudo: tem propósito. E se é pra festejar a Amazônia, que seja do nosso jeito: com amor, com voz, com verdade e com chero”, complementa a influenciadora.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a idealizadora do evento, Thays Sintra, contou sua trajetória com o evento e afirma que ele é o maior envolvendo personalidades da mídia nortistas. "É a terceira edição, mas é tudo tão intenso que parece que já aconteceram várias. Na primeira, eu estava grávida e nem sabia; na segunda, estava com recém-nascido e não iria fazer, mas acabei realizando. E agora, na terceira, eu, estando de dentro, acabo até perdendo a real noção do evento, mas tento me colocar com o olhar do espectador e ver que, sim, é a maior festa de produtores de conteúdo do Norte", disse a influenciadora.

"Temos muitas marcas nacionais e locais patrocinando, e fico muito feliz em ver isso. Envolve cultura, turismo, através dos representantes do interior - vem um de cada município - e solidariedade, porque apoio um projeto social", completou Thays.

Pedroca, influenciador natural de Itaituba, no Pará, também deu entrevista exclusiva e disse que a vinda à capital paraense está sendo uma experiência única, tanto pela gastronomia quanto pela oportunidade de fazer novas conexões com influenciadores do estado.

"Eu já vim aqui em outras vezes, pra outros eventos, mas essa aqui tá sendo diferente. Até porque, meu amor, a comida que eu acabei de comer aqui eu [ainda] não tinha comido. E eu amo vim para cá e experimentar coisas novas. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é experimentar coisas novas, ainda mais do nosso Pará. Eu provei ali um arroz paraense que eu estou amando. E o melhor: conhecer outros influenciadores daqui do nosso estado. Estou amando conhecer várias pessoas, que eu não conhecia e estou conhecendo o conteúdo.".