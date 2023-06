‘Arraiá da Sintra’ da influenciadora Thays Sintra reúne dezenas de convidados em junina

Influenciadores estão cada vez mais focando em grandes eventos para marcar os seus nomes e agitar a cidade. No Pará, vemos que os grandes influenciadores investem nos seus aniversários, com a presença de patrocinadores e público limitado. Seguindo a linha de Thaynara OG, com o São João da Thay, Thays Sintra promove o ‘Arraiá da Sintra’.

Com mais de 84 mil seguidores no Instagram, a influenciadora antecipa que está edição será apenas para convidados, mas a intenção é abrir para o público. “Foi idealizado nos mínimos detalhes, para reunir todas as personalidades paraenses, com o propósito de proporcionar muito entretenimento ao público”, disse Thays Sintra.

O ‘Arraiá da Sintra’ será neste sábado, 24, em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Os internautas poderão acompanhar tudo através das postagens dos influenciadores que estarão presentes e pelo próprio perfil do evento, que foi criado com o intuito de divulgar a festa.

“O objetivo é valorizar a cultura paraense, essa é uma primeira edição e as próximas serão maiores aberto ao público, valorizando o São João do Norte, sou do interior e vivi muito forte na minha infância, quero resgatar”, pontua a influenciadora.

Thays Sintra é de Igarapé-Miri, mas atualmente mora em Belém.

Rayana Correa, Dina Carmona, Amanda Lira, Paloma Correa, Adja, Isabelle Holles, Thayma Macedo, Amanda Bastos, Ainda, Babado dos Stories, Tupiniquim, Layse Sinatra, Lupita, Iryane, Eduarda Santana, são alguns dos nomes já confirmados.

O ambiente será todo temático e terá disponível comidas típicas da época. A música ficará por conta de Sabino do Arcondeon, Baladeros, Mizerê e Dj Ian Tembra.