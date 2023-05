No estilo 'Farofa da Gkay', festas de aniversário de influencers paraenses viram parte do calendário

A “Farofa da Gkay”, esperada festa anual que ocorre em celebração ao aniversário da influencer paraibana Gessica Kayane, deu uma nova dimensão às comemorações de quem trabalha com a internet no país. Grandes produções, patrocínio de marcas, convidados selecionados, capricho no “look” e estratégias de marketing criativas para gerar engajamento nas redes sociais são algumas das características desse movimento, que, sim, já encontra eco no Pará. Pelo segundo ano consecutivo, Igor Costa, vulgo “Babados do Storie”, e Marcelo Migs festejam seus aniversários em grande estilo, com festas que movimentam o comércio, as redes e fazem parte da agenda cultural paraense da semana.

O “Babado Country” é o megaevento de aniversário do influencer Igor Costa, 31, o administrador da página “Babados do Storie”. Com dois dias consecutivos de festa, a programação começa nesta terça-feira (31) e ocorre em um hotel de luxo de Vigia, nordeste do Pará, cidade natal do influenciador. O evento para convidados já confirmou as apresentações de artistas como Crocodilo com DJ Neto, DJ Agatha, DJ Paulinho, DJ Cayan, Victoria Pinheiro, Gemilly Oficial, Richelle Haliday e a atração nacional Renatinho da Bahia, ex-É o Tchan. Dentre as célebres convidadas, está ainda Viviane Batidão.

Igor, que esteve na última edição da “Farofa da Gkay”, conta que a ideia de dar essa proporção à sua festa de aniversário tem como inspiração justamente a “Farofa”. No ano passado, ele celebrou mais um ano de vida em uma casa de show de Belém, que também atraiu atenção nas redes sociais. “Esse é o segundo ano que a minha festa é temática, ou seja, eu coloco um tema e os convidados se caracterizam de acordo com ele. E as pessoas não brincam quando se fala em produção, elas querem ir arrasando. Minha primeira festa aconteceu em maio de 2022, com o tema ‘9 Mundos’... Nunca pensei que iria tomar essa proporção”, diz.

O influencer garante que, entre os convidados deste ano, estão cantores, humoristas, empresários e até políticos. As estratégias de divulgação já estão em pleno vigor, para garantir que a festa seja um marco também digital. “Uma das maiores estratégias foi fazer em um hotel. Acredito que eu seja o primeiro digital influencer em Belém a fazer uma festa nesta proporção, inspirada nas grandes festas do Brasil, e as pessoas ficam curiosas em saber o que vai acontecer lá dentro nos dois dias. A segunda estratégia foi nos convites personalizados com a foto dos convidados sendo ‘procurados para a melhor festa da cidade. E tem uma outra novidade que será revelada na hora (risos)”, explica.

‘Disco’

Mais parecida com um editorial de moda, “A Festa Disco” já foi chamada de “Met Gala Paraense”, em alusão ao evento estadunidense onde famosos capricham no glamour do traje temático. A segunda edição da festa de aniversário do stylist Marcelo Migs, 29, ocorre na próxima sexta-feira (2), em um bar de Belém, mas os burburinhos começaram há cerca de um mês, quando a página oficial do evento começou a revelar os convidados, seguindo eles no Instagram. Foi o suficiente para a correria para o comércio começar. Entre os convidados, estão amigos de Marcelo, colegas de trabalho e pessoas que, de alguma maneira, influenciam no trabalho de moda da capital, que prometem brilhar no tapete vermelho da festa.

Fã da moda das décadas de 70 e 80, Migs conta que a maior referência para “A Festa Disco” é o Studio 54, lendária discoteca de Nova York, que chegou a ser frequentada por nomes como Dona Summer, James Brown e Andy Warhol. “É a maior referência por tudo que essa boate representou. A Studio 54 dava acesso às pessoas mais excêntricas, que se concentravam na frente da boate. Então, se você fosse bem autêntico, com um visual único, você entrava na boate e não precisava ser ninguém, você entrava basicamente pelo seu próprio visual. Então, tem um pouco dessa inspiração de ter uma galera empenhada em construir um visual e esse visual garantir o acesso da pessoa à ‘A Festa Disco’”, revela.

O influenciador de moda ainda conta que a festa tem como objetivo “dar uma noite às pessoas que costumam vestir as outras o ano inteiro”. “Na festa, a gente é o protagonista. Tem muito esse sentimento dentro do nosso ramo, que, muitas vezes, a gente está tão empenhado em ‘montar’ o outro, que não temos tempo de nos produzir. Mas, na ‘Disco’, a gente tem a oportunidade de fazer isso”, completa ele, que garante que a festa é uma experiência inovadora: “Em São Paulo e no Rio podem até ter festas com essa temática disco, mas fazer isso aqui em Belém, para as pessoas que fazem moda aqui, é, de alguma forma, inovador”.