Influenciadora promove concurso na web para participar do ‘Arraiá da Sintra’

Seguindo a linha dos grandes influenciadores nacionais, os paraenses estão se movimentando cada vez mais para valorizar o mercado local. Pelo segundo ano consecutivo, a produtora de conteúdo Thays Sintra está promovendo o “Arraiá da Sintra”, no próximo dia 21 de junho.

O evento chega cheio de novidades, além da a mudança de loca, agora a festa será na beira do rio, dois concursos culturais estão ocorrendo simultaneamente no ig @arraiadasintra.

O primeiro vai escolher até o dia 10, influenciadores de todo o Pará para participar da festa, e o segundo vai premiar um casal com um casamento completo e um cheque de R$ 2 mil.

“Esse ano resolvi escolher representantes dos municípios do Pará que produzem bons conteúdos e representam de fato o local deles para estar no Arraiá. A lista vai fechar no próximo dia 10, mas até lá cada eles podem produzir conteúdos criativos que estou de olho em tudo. Não tem limite para a quantidade de escolhidos, se a proposta for boa, ele virá para a festa”, disse a anfitriã Thays Sintra.

A outra premiação também já está sendo analisada. A influenciadora está lendo todas as histórias enviadas em forma de mensagem direta para o mesmo perfil. Ela disse que já tem mais de 100 textos lidos.

“Estou de olho nas histórias de amor das seguidoras e vou escolher uma para casar com tudo pago, vestido, banda, buffet e ainda vai ganhar um cheque de 2 mil reais que poderá ser usado em uma loja de matérias de construção, porque quem casa quer casa! O anúncio vai ser feito no ‘Arraiá da Sintra’.

De acordo com a influenciadora, o evento é uma oportunidade de mostrar um pouco da cultura paraense para o Brasil. “Esse ano, a esta será realizada no Na Beira, o mais novo centro cultural e gastronômico de Belém, que será inaugurado especialmente para a ocasião. Meu desejo sempre foi de oferecer uma experiência cultural autêntica, com muita comida típica paraense e apresentações de quadrilha que animam o público. Além claro, de celebrar a tradição junina, o evento também serve como uma plataforma para influencers de todos os municípios do Estado, pois ela traz representantes de municípios do Pará todo”, pontua Thays Sintra.

Representando o município de Vigia de Nazaré, a influenciadora Letícia Cardoso foi a escolhida. Trabalhando com internet desde 2022, viu no desemprego a oportunidade empreender na web após um pedido que fez no Círio da sua cidade. No ano passado, criou a série “Junho Pelo Pará”, que mostrou festivais juninos em várias cidades, esse ano, ela irá curtir o “Arraiá da Sintra”.

“A minha ideia veio no início do ano, era para o aniversário de Vigia, cheguei a gravar a primeira parte, mas no dia choveu muito e não consegui finalizar, decidi deixar o vídeo guardado pra outra ocasião, então chegou! Quando a Thays lançou o desafio para os influenciadores foi a minha chance”, lembra.

“Quando vi as reportagens dela e o convite no direct, não acreditei, me deu um misto de sentimentos, fiquei um pouco paralisada e assustada, para mim isso nunca aconteceria comigo, ter essa oportunidade tão grande de levar meu trabalho pra fora da minha cidade e ainda mais participar de um evento tão importante pros influenciadores. Meu sentimento é de total gratidão a Deus por me dar sabedoria e essa ideia maluca e a Thays por confiar no meu trabalho”, acrescenta.