Primeiro dia do 'Arraial de Belém 2025' anima a Praça Waldemar Henrique nesta quinta-feira (26)

Começou nesta quinta-feira (26) o Arraial de Belém 2025, promovido pela Prefeitura de Belém, na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto. Dos dias 26 a 29 de junho e do dia 4 a 6 de julho, 71 quadrilhas juninas, bois-bumbás, toadas, grupos parafolclóricos e de carimbó e atrações musicais são apresentadas na praça. O evento é aberto ao público, iniciando às 18h e finalizando por volta das 2h da manhã, com as atividades divididas entre os palcos o Piano Palco e a Cuia Acústica da praça.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

Este ano, 4 mil brincantes participam do evento, e cada quadrilha tem 21 minutos de apresentação. A quadrilha Amor Junino, do município de Salinas, foi uma das que se apresentou no grupo de abertura do I Concurso Intermunicipal, mesmo debaixo da chuva forte que caiu na praça.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Nonato Souza, presidente da quadrilha Amor Junino, destacou a emoção de voltar ao palco de Belém depois de vários anos, chamando-o de “templo dos quadrilheiros juninos”. Para ele, o evento é o mais importante do estado, e estar com sua quadrilha na capital participando dele é um grande privilégio.

VEJA MAIS

Ele também elogiou a apresentação da quadrilha, que, segundo ele, superou as expectativas com muita garra e interação com o público e os jurados. “Os brincantes deram um show”, ele inspirou. O presidente da Amor Junino agradeceu também a boa recepção da organização e contorno que o grupo chegou a Belém ainda na quarta-feira (25), após se apresentar em outro concurso.

Também em entrevista, Thiago Pereira, diretor da quadrilha Sapequinhas da Radional, do bairro da Condor, celebrou a participação do grupo na abertura do Arraial de Belém deste ano com uma apresentação especial, fora do concurso, que teve como tema “O mundo encantado dos brinquedos de Miriti”. Segundo ele, a quadrilha fez uma preparação por cinco meses para apresentar um trabalho bonito diante do público presente na praça e valorizar o desempenho das crianças que compõem a quadrilha. Ele disse ainda que foi gratificante estar representando o seu bairro no evento junino.

Thiago destacou a importância de eventos como esse para manter viva a cultura popular, tanto pelos órgãos públicos quanto pelas quadrilhas da cidade. “É muito interessante que a gente tenha mais momentos como esse para a gente não perder a cultura e para a gente estar a todo ano fazendo esse trabalho belíssimo”, disse o diretor.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o coordenador geral do Arraial de Belém e superintendente da Secretaria Municipal de Cultura, Auiá Reis, falou sobre o início da programação do Arraial de Belém e conheceu o público para prestigiar as apresentações e valorizar a cultura local: “Traga sua família aqui para a Praça Waldemar Henrique e venha conhecer nossa cultura paraense nesse grande festival junino, que acontece nessas próximas duas semanas aqui na cidade de Belém”.

primeiro dia arraial belém 2025 Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro Foto / O Liberal / Cláudio Pinheiro

De acordo com o edital divulgado pela gestão municipal, a quadrilha campeã receberá o prêmio de R$ 40 mil, o maior já concedido na história do Pará. Além disso, um valor de R$ 200 será distribuído para as 30 quadrilhas com as melhores colocações após a avaliação de um júri técnico especializado, e outros R$ 27 mil serão direcionados para quem se destacar nas categorias Miss Caipira, Miss Simpatia, Miss Negritude, Miss Diversidade, Miss Melhor Idade, Melhor Marcador, Melhor Coreografia Junina, Melhor Traje Junino, Melhor Autor Paraense.

Além do centro da cidade, o Arraial de Belém também ocorre nos distritos de Outeiro, no dia 27 de junho, no Pistão de Outeiro; Icoaraci, no dia 28 de junho, na Praça Matriz; e Mosqueiro, no dia 5 de julho, na Praça da Vila, com apresentações de quadrilhas, DJs, boi-bumbá, toada, parafolclóricos, cantores, concurso de Miss Caipiria e muito mais.