Saiu o edital do TSE - Unificado; TCE-Pa deve convocar além das 50 vagas; confira

Na última quarta-feira (29.05) foi publicado o tão esperado edital do TSE Unificado. Organizado pela CEBRASPE, o edital oferta 389 vagas, além de cadastro de reserva, distribuídas em todos os tribunais da Justiça Eleitoral, para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, em diversas especialidades. As remunerações iniciais variam de R$ 8.529,65 e R$ 13.994,78.

Os interessados já poderão fazer as inscrições a partir de amanhã, 04/06/2024 até 18/07/2024, os valores variam de R$ 85,00 a R$ 130,00. As provas serão aplicadas em 22/09/2024, em todas as capitais do país.

As provas objetivas serão no modelo “CESPE”, onde o candidato aponta CERTO ou ERRADO, sendo 50 questões de CONHECIMENTOS BÁSICOS e 70 questões de CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS de cada área. O cargo de Analista Judiciário terá também prova discursiva.

Sobre o conteúdo programático, as disciplinas e assuntos que serão cobradas na prova estão bem acessíveis aos candidatos, tanto na parte de conhecimentos básicos, quanto de conhecimentos específicos. E uma curiosidade é que as disciplinas Raciocínio Lógico e Informática não foram cobradas no edital e apenas o cargo de Analista Judiciário terá prova discursiva.

É hora de intensificar os estudos para ser servidor(a) da Justiça Eleitoral!

Atenção! O TCE-Pa deve convocar aprovados além das 50 vagas ofertadas

O TCE-Pa continua com inscrições abertas até o dia 14/06/2024, com provas aplicadas pela FGV nos dias 04 e 11 de agosto de 2024. Para trazer mais detalhes sobre o Edital do TCE e auxiliar os concurseiros que vão fazer este certame, a coluna entrevistou Raíssa Ávila, que é Auditora do TCE-Pa e Mentora de Carreiras Públicas.

Raíssa analisou o edital e trouxe informações importantes para quem vai fazer as provas em agosto. Inclusive, nos informou que o total de vagas autorizadas estarão no cadastro de reserva, ou seja, o TCE-Pa pretende convocar mais de 50 aprovados. A Auditora também destacou o seguinte:

O candidato deve priorizar as disciplinas com mais questões na prova: Controle Externo e Português.

É indispensável treinar bastante as discursivas e, se possível, com orientação de um professor de Redação.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.