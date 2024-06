Concursos de Prefeituras são uma boa oportunidade de conquistar um cargo público

Várias Prefeituras do Estado do Pará estão com editais lançados e esta pode ser sua grande oportunidade de conquistar o tão sonhado cargo público. Um dos grandes concursos municipais com edital aberto é o da Prefeitura de Castanhal, com dois editais já lançados e mais de mil vagas ofertadas. A banca organizadora é a CETAP e as provas ocorrerão no dia 07/07/2024. Para este concurso as inscrições já foram encerradas.

A Prefeitura de São Domingos do Capim também encerrou as inscrições para a disputa de 391 vagas, sob a organização da banca IVIN, com provas marcadas para os dias 30/06 e 07/07, dependendo do nível de escolaridade. Outro concurso público municipal com inscrições já encerradas é o da Câmara de Vereadores de Igarapé-Açu com 6 vagas ofertadas e prova prevista para o dia 14/07/2024. Contudo, ainda temos editais com inscrições abertas que representam grandes oportunidades de ingresso no serviço público.

Comecemos com o edital da Prefeitura de Conceição do Araguaia que tem 464 vagas ofertadas para diversos cargos e as inscrições vão até o dia 23/06/2024. O certame é organizado pela banca Consulpam e as provas estão previstas para 11/08/2024. A Prefeitura de Bragança também tem oportunidade para 396 vagas para cargos de todas as escolaridades, com remuneração que chega a R$ 5.000. A inscrições vão até 07/07/2024 e as provas ocorrerão em 21/07/2024, sob organização da banca IVIN.

Quem mora no oeste do Pará também tem oportunidade com o edital da Prefeitura de Santarém, com oferta de 861 vagas para cargos de todas as escolaridades. As inscrições estão abertas até 18/07/2024 e as provas, sob organização da banca IVIN, ocorrerão no dia 25/08/2024.

Professor de Informática orienta quem vai estudar a disciplina para concurso público

Informática é sempre uma disciplina que causa expectativa para os concurseiros. E para ajudar você a se preparar e fazer uma ótima prova da disciplina no próximo concurso, a coluna entrevistou o Professor Frank Mattos que deu orientações importantes para gabaritar as questões da matéria:

Frank deu os seguintes conselhos:

1. Informática é “decoreba”, portanto, tente memorizar o conteúdo apontado no edital.

2. Dê destaque ao estudo dos seguintes assuntos: Excel e Segurança de Rede.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevistas sobre concursos públicos, entre na área O Liberal Concursos, no Youtube, e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques.