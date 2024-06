Concurso previsto na área bancária oferta salário de R$ 20 mil; saiba qual

Entre previstos e com inscrições abertas, concursos públicos na área bancária em todo o país ofertam salários que podem passar dos R$ 20 mil. No Pará, o Banco da Amazônia (Basa) deve iniciar estudos para o próximo certame, após o término, em maio, da validade do último concurso; e o Banco do Estado do Pará (Banpará) já possui banca definida, com salários que podem chegar a R$ 9,3 mil. Também há oportunidades em outros bancos regionais e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Até 9 de junho, estarão abertas as inscrições para o concurso do Banco de Brasília (BRB) com 100 vagas imediatas e 100 em cadastro de reserva. Sob organização do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), as inscrições custam R$ 94. As oportunidades são para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação (TI), em nível superior e com salário inicial de R$ 10,2 mil para 30 horas semanais de carga horária. As provas serão aplicadas em 14 de julho.

Conforme publicado no dia 23 de abril, por meio de seu Diário Oficial, o próximo concurso do Banpará será organizado pela Fundação CETAP. De acordo com o documento, haverá vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para os níveis médio e superior. Atualmente, os cargos existentes no Banpará, por níveis de escolaridade, são: Técnico Bancário (médio); e Administração, Advogado, Consultor em Sistema de Informação, Contador, Economista, Engenheiro, Engenheiro Eletricista, Médico do Trabalho, Técnico de Informática, Técnico Informática – Suporte (superior). Para esses cargos, os salários iniciais variam entre R$ 3,5 mil e R$ 9,3 mil, no nível 1 do padrão.

Ao Portal Estratégia Concursos, o Basa confirmou que vai iniciar estudos para realização do próximo certame após o encerramento do prazo de validade do concurso atual, no último dia 16 de maio. De acordo com a assessoria do órgão, as próximas oportunidades serão na área de Tecnologia da Informação (TI), para os níveis médio e superior de escolaridade. No edital anterior (em 2022), os cargos de nível médio e superior ofereciam salários de R$ 2,9 mil e R$ 3,4 mil, respectivamente.

A Fundação Cesgranrio, banca organizadora do próximo concurso do BNDES, informou no último dia 8 de maio que a estimativa é ofertar 150 vagas em nível superior para preenchimento imediato, além de cadastro reserva, para o cargo de Analista, com salário inicial de R$ 20,9 mil. O edital deve ser publicado no segundo semestre, mas já se sabe que 30% das vagas serão para candidatos negros, e 10% para pessoas com deficiência.

Anunciado no último 24 de maio pelo governador Fábio Mitidieri, o próximo concurso do Banco do Estado de Sergipe (Banese) terá vagas para o cargo de Técnico Bancário I. Ainda sem cronograma definido, atualmente, os salários iniciais dos aprovados nas carreiras de Técnico Bancário I e III variam de R$ 3.055,45 (após 90 dias) e R$ 5.467,12, de acordo com o Portal da Transparência do órgão.

Solicitação

No final de abril, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) solicitou ao Ministério da Fazenda a realização de um novo certame para a instituição: 139 vagas, distribuídas para os cargos de Inspetor (10), Analista (20) e Agentes Executivos (109). Atualmente, a CVM está com edital publicado e inscrições já encerradas para os cargos de Analista e Inspetor. Com prova marcada para 23 de junho, o salário inicial é de R$ 20.924,80.

