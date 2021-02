UFC marca a revanche entre Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" x Brandon Moreno no UFC 263

Depois de empatarem em uma das melhores lutas da história do peso mosca, o reencontro entre o paraense Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" e Brando Moreno foi confirmado. O novo confronto vai acontecer em 12 de junho no UFC 263.O encontro marcará a terceira defesa de título do ‘Deus da Guerra’.

Dono do título desde julho de 2020, Deiveson continua buscando fazer história dentro do UFC. Novo xodó do UFC, o atleta da Figueiredo Team tenta se consolidar como um dos maiores nomes da categoria e do MMA mundial.

Leandro Pereiva "V3" representa o Pará no CDL Fight em São Paulo

O atleta da equipe Roxo Strike Team , Leandro Pereira "V3", que está invicto no MMA com sete vitórias irá representar o estado do Pará no evento CDL Fight que acontece neste domingo (28) em São Paulo, seu adversário será o atleta manauara Marcos Breno.

Ex campeão do UFC Frank Mir faz sua estreia no boxe contra ex-campeão mundial

Ex-campeão peso pesado (até 120,2kg.) do UFC, Frank Mir, anunciou que vai competir no boxe pela primeira vez. O veterano lutador enfrenta o pugilista norte-americano Antonio Tarver. A luta ocorre no dia 17 de abril, no evento ‘Thriller Fight Club’, que conta com o duelo entre o lutador Ben Askren e o youtuber Jake Paul.

Alex Davis confirma renovação de contrato entre Edson Barboza e UFC

Fim do mistério. Edson Barboza, que tinha apenas mais uma luta em seu contrato com o UFC, seguirá no evento. Segundo o empresário do lutador, Alex Davis, o brasileiro entrou em acordo com o UFC . Em novembro do ano passado, Edson completou 10 anos de UFC. Aos 35 anos, hoje, o lutador soma 21 vitórias e nove derrotas como profissional no MMA.

Jailton Malhadinho finaliza Edvaldo Gameth, conquista cinturão meio-pesado no Thunder Fight 24

Considerado um dos maiores eventos de MMA no Brasil, o Thunder Fight retomou suas atividades e no último domingo (21), em São Paulo, realizou sua 24ª edição. Na luta principal da noite, o cinturão meio-pesado (até 93kg) esteve em disputa e quem levou a melhor foi Jailton Malhadinho, que finalizou o então campeão, Edvaldo Gameth, com um mata-leão no terceiro round de combate e se tornou o mais novo detentor do título da categoria.