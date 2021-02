Seminário com treinador de boxe de Deiveson Figueiredo será neste sábado

Neste sábado, dia 13 de fevereiro, irá acontecer na academia CombatLab o I Workshop de boxe com o treinador de boxe do campeão do UFC Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" a partir das 17:00.O evento tem organização de Joriedson Fein e terá a presença VIP do campeão do UFC. Inscrições limitadas para 30 pessoas com o valor de R$ 100,00m, informações 91- 98175-6424

Elicardo Pinheiro "Cobra" na luta principal do Arena Global 10

O atleta Elicardo Pinheiro "Cobra" da cidade de Salvaterra na Ilha do Marajó irá fazer a luta principal do evento Arena Global que realiza a sua decima edição neste sábado (13/02) no Rio de Janeiro e será contra o atleta peruano Jesus Pinedo "El Mudo",fazendo o confronto Brasil x Peru.Elicardo "Cobra" é o atual campeão da categoria peso pena do evento Salvaterra Marajó Fight.

Ricardo Nascimento “Coco” em ação no Arena Global 10

O atleta paraense natural da cidade de Salinópolis, Ricardo Nascimento "Côco" atleta da equipe Carmem Casca Grossa estará em ação neste sábado no Rio de Janeiro no evento Arena Global na sua 10º edição contra o atleta manauara Matheus "Rapozinha".

Dana White revela que Jon Jones vai enfrentar vencedor de Miocic x Ngannou

Jon Jones recebeu uma notícia animadora nesta sexta-feira (12). Isso porque Dana White, presidente do UFC, revelou que “Bones” vai enfrentar o vencedor do confronto entre Stipe Miocic e Francis Ngannou, que vão lutar dia 27 de março, em Las Vegas (EUA) no UFC 260.

Durinho explica confiança diante Usman no UFC 258

Esperança brasileira para mais um cinturão no UFC, Gilbert Durinho nunca esteve tão perto de realizar seu sonho. Adversário de Kamaru Usman no UFC 258, que acontece neste sábado (13), em Las Vegas (EUA). Antigo companheiro de treino do campeão dos meio-médios (até 77kg.), Durinho explicou a confiança para o compromisso mais importante de sua carreira. “Eu tive vários treinos bons com ele e ele também teve os dias dele. A minha confiança vem do trabalho que eu venho executando, do jeito que eu venho tendo minhas performances nas lutas. O trabalho do dia a dia, que venho fazendo”,

Holyfield afirma que trilogia com Tyson pode render mais de R$500 milhões em receita

Depois de ver o sucesso de audiência na luta que marcou o retorno de Mike Tyson aos ringues, Evander Holyfield segue mais do que disposto a voltar à ativa. Segundo o ex-campeão mundial dos pesados, uma terceira luta renderia cifras milionárias aos cinquentões.

“A única coisa que ouço as pessoas falando é que eles querem uma luta entre Mike e eu. Acho que fará muito dinheiro, muitos milhões. Penso em US$100 milhões (cerca de R$534 milhões). Seria grande, porque todos querem”, disse Holyfield, em entrevista ao ‘Last Stand Podcast’.