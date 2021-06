Nocaute na Violência realiza sua 33ª edição em Belém

Neste domingo, 27 de junho, aconteceu a 33ª edição do “Nocaute na Violência”. O evento contou com 28 lutas de boxe. Porém, neste ano o show aconteceu em local aberto com capacidade para 500 pessoas no Hangs Burgs no bairro da Cidade Velha. Ao lado de Zezé do Boxe, no Projeto, estão também Ulysses Pereira e Maisena, treinador do lutador paraense Deiveson Figueiredo. Eles planejam, para este ano de 2021, mais três eventos em Belém.

Larissa Pacheco ignora provocações de Harrison: ‘Encontro ela na final’

Clima quente para os playoffs da PFL na divisão dos leves feminino (até 70,3kg). Após a norte-americana acusar as outras três semifinalistas de estarem com medo de enfrentá-la, a paraense Larissa Pacheco não se abalou com a provocação e afirmou que ‘espera’ a bicampeã na grande final.

“Não importa com quem eu luto, todas vão cair. Não me importa ser primeira ou quarta (colocada), estão todas com medo de lutar comigo e não tenho medo delas”, provocou Kayla na coletiva após o evento.

Classificada para as semifinais, Larissa Pacheco não se abalou com a ‘alfinetada’ da ex-judoca, mostrou confiança no seu trabalho e afirmou que espera encontrá-la na decisão da temporada.

“Cheguei aqui e vim fazer aquilo que eu treinei para fazer. Concluí meu trabalho. A minha oponente (Helena Kolesnyk) não bateu o peso e mesmo assim aceitei a luta, arriscando perder . Em relação a Kayla falar que a gente não está no nível dela, isso não é um problema meu. Estou aqui focada num trabalho, focada numa direção e encontro ela na final”,

Rodrigo Sarafian no Shooto Brazil 107 24/04

Um dos grandes destaques da categoria peso mosca (Até 57 Kg) no estado do Pará, Rodrigo Lobato "Sarafian" está confirmado no Shooto Brasil nº 104 que está programado para acontecer no dia 24 de julho na Upper Arena no Rio de Janeiro, seu adversário será o atleta paranaense João Paulo Santos.

Shavkat Rakhmonov vence Michel Trator no UFC Vegas 30

De volta ao UFC após cumprir dois anos de suspensão por doping, Trator enfrentou o invicto ‘gigante’ do Cazaquistão Shavkat Rakhmonov. Shavkat venceu por finalização (Mata leão) no 2 round a derrota marcou o segundo resultado negativo no UFC para Michel, o atleta paraense já fez 14 lutas no UFC com 10 vitórias e 04 derrotas.

Natanael "Mamute" vence no MIF 13 em Salinas

O atleta da equipe Marajó Brothers Natanael "Mamute" participou da décima terceira edição do evento MIF que aconteceu em Salinas no ginásio Zeca Faustino, Mamute venceu o atleta Thiago "Vira Lata" por finalização no 1 round a luta foi na categoria peso pesado até 93 Kg.

Dyná Rodrigues conquista título do BJJ Stars de Jiu-Jítsu

A paraense Dyná Rodrigues d se tornou campeã da BJJ Stars que atualmente e o principal evento de jiu-jtsu no Brasil com uma bela vitória em cima da atleta paraibana Ershiley Kessy com um estrangulamento pelas costas pela categoria de até 55kg.