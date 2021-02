Matheus Correia “Feijão” é um dos destaque dos meio pesados em Belém

Matheus Correia “Feijão” foi um dos destaque do MMA paraense na categoria ate 93 Kg, vindo de três belas vitórias por finalização - o promissor atleta, de 22 anos, tem grande futuro no MMA é um atleta que em breve poderemos ver em grandes eventos internacionais.

Claudiene Cebolinha em ação no Arena Global 10

O evento Arena Global 10 irá acontecer no dia 13 de fevereiro no Rio de Janeiro e terá a participação da atleta paraense da equipe Marajó Brothers Claudine "Cebolinha" que terá pela frente a atleta Julie Mezabarba, a luta será na categoria até 52 Kg.

Well Mutante treinando forte para o ano de 2021

O atleta Well Mutante, natural da cidade de Goianésia no Pará, é uma dos destaque do MMA paraense na categoria ate 77 Kg vindo de uma excelente sequência de seis vitórias seguidas e que passou o último ano treinando em São Paulo para aprimorar a sua técnica. Ele promete um ano de 2021 com uma grande evolução e grandes desafios na sua carreia no MMA.

Fedor Emelianenko vence ‘batalha’ contra a Covid-19 e recebe alta de hospital em Moscou

Fedor Emelianenko, através de sua página oficial no Instagram, fez um breve comunicado, tranquilizando a todos sobre seu estado de saúde, que até então, não havia sido detalhado: “Obrigado a todos os que estão genuinamente preocupados com a minha saúde. Me sinto bem, estou me recuperando. Agradeço aos médicos e equipe pelo cuidado e trabalho árduo”, escreveu.

Profissional desde o ano 2000, Fedor Emelianenko é considerado por muitos como o maior peso-pesado de todos os tempos – e um dos melhores lutadores de MMA. Com um cartel de 39 vitórias e seis derrotas

Astro do YouTube, Jake Paul tem luta de Boxe marcada contra o ex-UFC Ben Askren

Os duelos envolvendo atletas de MMA e Boxe diante de personalidades do YouTube, definitivamente, estão cada vez mais em alta. Segundo informações da ESPN americana, o YouTuber americano Jake Paul vai fazer uma luta de Boxe, válida para oito rounds, diante do exultado do UFC Ben Askren, no dia 17 de abril, ainda sem local definido.

FC Kamaz tenta a contratação de Khabib Nurmagomedov para a disputa da terceira divisão

Disposto a manter a palavra e seguir o plano da aposentadoria no MMA, Khabib Nurmagomedov recebeu uma proposta um tanto quanto inusitada - o campeão dos leves (até 70,3kg.) do UFC foi convidado para integrar a equipe de futebol russa do FC Kamaz, que disputa a terceira divisão do país.