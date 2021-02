Georges St-Pierre vai interpretar vilão em série da Marvel

Desde que se aposentou definitivamente do MMA em 2017, não é raro ler ou ouvir o nome de Georges St-Pierre ser especulado em um possível retorno ao UFC. Mas, pelo visto, ‘The Rush‘ só deverá ser visto novamente em filmes ou séries. O canadense confirmou, em entrevista ao site ‘ComicBook‘, que foi convidado a atuar novamente e fazer o papel de um vilão em um seriado da Marvel. Georges irá interpretar o anti-herói Batroc, no seriado ‘Falcão e o Soldado Invernal’, que ainda será lançado no Brasil.

Ator do filme ‘Mortal Kombat’ revela ter se inspirado em estrela do UFC

Os fãs da série de jogos ‘Mortal Kombat‘ ficaram animados na última semana com o lançamento do trailer do novo filme da franquia. Para os fãs de MMA, um fato pode aguçar ainda mais o interesse pelo longa. Isso porque Jorge Masvidal inspirou um dos atores na composição do seu papel. O ator Lewis Tan, que interpreta um lutador veterano, revela ter sido influenciado pelo meio-médio do UFC (até 77,1kg.) para criar o personagem ‘Cole Young’.

Dana White confirma Jéssica Bate-Estaca como desafiante ao cinturão de Shevchenko no UFC 261

Estrela brasileira no UFC, Jéssica Andrade, a Bate-Estaca, poderá fazer ainda mais história dentro da organização. Ex-campeão no peso palha (até 52,1kg.), a paranaense está confirmada como a próxima desafiante ao cinturão de Valentina Shevchenko, pelo título dos moscas (até 56,7kg.). Segundo o presidente da empresa, Dana White, em entrevista à ‘ESPN’, o confronto acontecerá no UFC 261, confirmado para 24 de abril.

PFL anuncia retorno às atividades em abril com duelo entre Anthony Pettis e Clay Collard

Após um ano em inatividade, a Professional Fighters League (PFL) anunciou sua volta às atividades para dia 23 de abril. O card, que já é válido pela temporada regular dos leves (até 70,3kg.), conta com o confronto entre os ex-lutadores do Ultimate, Anthony Pettis e Clay Collad na atração principal. Além disso, na luta co-principal, o brasileiro e atual bicampeão da divisão Natan Schulte enfrenta Marcin Held. O vencedor do torneio leva para casa o prêmio de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5.5 milhões) no final do ano.