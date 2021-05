Brendson Ribeiro finaliza Flávio Magon no Nação Cyborg

O atleta paraense Brendson Ribeiro "The Gorilla" representante de Marapanim(Pa) fez uma grande apresentação no evento Nação Cyborg que realizou a sua oitava edição na cidade de Piraquara (PR) nesta quinta-feira (27), Brendson Ribeiro lutou contra o paranaense Flavio Magon na categoria meio pesado (Até 93 Kg) e venceu por finalização no 2 round e se credenciando para a disputa do cinturão na próxima edição do evento

UFC confirma Michel Pereira "Paraense voador" no UFC 264

Michel Pereira teve confirmado seu primeiro compromisso no UFC em 2021, o ‘Paraense Voador’ será uma das estrelas no UFC 264, que acontece em 10 de julho, e enfrentará o americano Niko Price.No UFC desde 2019, Michel não se apresenta desde a vitória sobre Kalinn Williams na decisão unânime dos juízes em dezembro de 2020.

Venha treinar com Bruno Xinoco na Associação de lutas em Benevides

O atleta de MMA Bruno Xinoco está ministrando aulas de Muay Thai na Associação Lutas Escola de Campeões na cidade de Benevides que fica localizada na Rua Fernando Guilhon nº 110 no bairro Independente

Campeão dos médios da LFA, Gregory Rodrigues assina com o UFC

Pouco menos de uma semana após conquistar o cinturão dos médios da LFA (Legacy Fighting Alliance), Gregory Rodrigues se tornou o novo contratado do UFC. O brasileiro irá substituir Maki Pitolo e medirá forças contra Dusko Todorovic no UFC Las Vegas 28 programado para o dia 5 de junho.

Após vencer no Bellator 259, Leandro Higo diz que merece disputar cinturão dos penas

Depois de ampliar a sequência positiva no Bellator ao derrotar Darrion Caldwell na decisão dividida dos juízes em combate realizado nesta sexta-feira (21), nos Estados Unidos, Leandro Higo pediu para disputar o cinturão dos galos (até 61,2kg.). O brasileiro, que emplacou sua terceira vitória seguida, diz que merece dar o próximo passo e enfrentar o campeão Sergio Pettis em seguida.

“Eu acho que mereço a disputa de cinturão. Estou vindo de três vitórias consecutivas contra grandes nomes. Ninguém até agora fez isso nesta categoria. (…) Me dê uma última oportunidade na minha vida para eu ainda tentar (conquistar o título) nesta divisão, por favor”, disse Higo em entrevista pós-evento.

Jon Jones elege Anderson Silva como principal lutador brasileiro da história: “Um herói”

Sem lutar desde fevereiro de 2020, Jon Jones constantemente atualiza suas redes sociais com registros de seus treinos ou com posicionamentos que movimentam o esporte. Na última quinta-feira (27), ‘Bones’ realizou uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores e abriu o jogo. Inclusive, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC solucionou a dúvida de um fã em relação ao maior lutador brasileiro da história.

Em sua conta oficial no ‘Twitter’ Jones não titubeou e citou Anderson Silva como principal lutador do Brasil. Vale lembrar que a admiração de ‘Bones’ por ‘Spider’ é antiga. “(Anderson) Silva sempre será um herói meu. Eu, provavelmente, assisti a filmagem de suas lutas por mais de 100 horas”, escreveu o ex-campeão dos meio-pesados do UFC