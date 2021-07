Augusto Spartas confirmado no LFA no Rio de Janeiro

Augusto Spartas está confirmado na primeira edição do evento americano LFA (Legacy Fighting Alliance) que acontecerá no dia 16 de julho na Upper Arena no Rio de Janeiro. Natural de Marudá, Augusto, que tem o cartel de 19 vitórias e apenas duas derrotas, terá como adversário o carioca Otto Rodrigues.

Douglas D’Silva x Gaetano Pirrello em Outubro

Douglas D’ Silva negocia o confronto contra Gaetano Pirrello para 2 de outubro nos EUA. No UFC desde 2014, Douglas vai para sua nona luta dentro da organização, todas lutando na categoria peso galos (até 61,2kg.). O paraense já dividiu o octógono com nomes importantes da companhia, como Renan Barão, Petr Yan e Rob Font. A última vitória de Douglas no UFC aconteceu em novembro de 2019, na decisão dos juízes contra o ex-campeão da divisão Renan Barão.

Ex-desafiante ao cinturão do UFC, Dodson sofre grave acidente

Ex-desafiante ao cinturão do UFC, o peso mosca (até 56,7 kg) John Dodson se envolveu em um grave acidente de trânsito em uma estrada no Texas, nos Estados Unidos. De acordo com Dodson, ele estava com a família inteira no carro quando atingiu um veículo parado com todas as luzes apagadas na estrada. O carro do lutador capotou várias vezes e teve perda total, mas a família inteira escapou sem lesões mais graves.

Um anos após a morte do seu pai, Nurmagomedov presta homenagem

No último sábado (3), completou-se um ano da morte de Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib. O ex-campeão dos leves (até 70,3kg) prestou uma pequena homenagem em sua rede social. Através de seu ‘Instagram’, o russo falou sobre a tristeza da perda e fez uma reflexão sobre a vida.

“Faz um ano desde que o pai se foi. Este evento aumentou minha crença de que neste mundo não possuímos nada, nem crianças, nem nossos pais, nem nossa propriedade. Tudo o que temos é temporário. Todas as coisas pertencem a Alá e a ele voltaremos. Amarraremos nossos corações a Alá e ficaremos sozinhos com ele por um tempo. Então chegará o momento que todos seremos colocados no túmulo onde estaremos sozinhos e nossos amigos, parentes, propriedades e conexões não estarão lá. Apenas os nossos atos”, escreveu o russo.

Fabricio Werdum quer revanche contra Emelianenko

O recente anúncio promovido pelo Bellator a respeito do retorno de Fedor Emelianenko ao cage da organização gerou uma movimentação grande nos pesos pesados do mundo inteiro. No último sábado (3), foi a vez do brasileiro Fabrício Werdum manifestar seu desejo de enfrentar o russo em uma revanche.

“Se Fedor é o GOAT [siga em inglês para ‘maior de todos os tempos’], ele precisa se vingar de mim. Ei, estou pronto para ir para a Rússia. Fedor nunca foi o GOAT, porque eu matei o GOAT. Scott Coker, vamos lá”, escreveu o brasileiro