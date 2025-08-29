Capa Jornal Amazônia
Feijoada servida no vaso sanitário? Vídeo viraliza e gera polêmica nas redes sociais

As imagens compartilhadas por várias páginas chamou a atenção e dividiu opiniões entre os internautas

Riulen Ropan
fonte

Feijoada servida em vaso sanitário. (Imagem: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo viral gravado em Salvador, na Bahia, tem chamado atenção nas redes sociais. Nas imagens, um grupo de moradores aparece servindo feijoada em um vaso sanitário, enquanto o arroz é oferecido em um mictório instalado na parede. Os guardanapos, por sua vez, são rolos de papel higiênico.

A gravação foi compartilhada por diversas páginas e rapidamente ganhou repercussão, gerando milhares de visualizações, curtidas e comentários. A criatividade dividiu opiniões entre os internautas.

Enquanto alguns classificaram a cena como “nojenta” e “desrespeitosa”, outros elogiaram a originalidade do grupo baiano.

Internautas reagem ao vídeo da feijoada inusitada

Nas redes, muitos usuários se manifestaram com humor ou indignação.

“Eu me conheço, não ia dar”, comentou uma internauta.
“Eu morria de fome, mas não comeria”, disse outra.
“A gente morre e não vê tudo nessa vida”, brincou uma terceira.

Apesar do tom cômico da situação, a publicação também gerou comentários xenofóbicos, principalmente direcionados ao fato de o vídeo ter sido gravado no Nordeste.

Comentários xenofóbicos geram debate online

Em meio às reações, surgiram também críticas ofensivas. “Só pode ser no Nordeste, típico deles”, escreveu um internauta, levantando um debate sobre preconceito regional nas redes sociais.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)

