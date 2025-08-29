Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Cadáver é encontrado sentado fora de cova em cemitério público

O vilipêndio de cadáveres é considerado um crime contra o respeito aos mortos

Gabrielle Borges
fonte

Cadáver foi encontrado sentado na sepultura por um dos coveiros do cemitério. Caso está sendo investigado (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de um homem foi encontrado sentado em cima da sepultura onde tinha sido enterrado no Cemitério Público Morada das Verdes Colinas, em Moreno, na região metropolitana do Recife (PE). O caso curioso chamou bastante atenção da polícia e as imagens do cadáver circularam nas redes sociais. Saiba mais detalhes a seguir.

O cadáver do homem foi encontrado na manhã da quarta-feira (27). Segundo a prefeitura de Moreno, o corpo foi localizado nessa posição quando um dos coveiros que trabalha no local havia chegado para iniciar o turno. A gestão do município, através de uma nota, disse que tomou conhecimento da situação pelo servidor em questão,  que acionou imediatamente as autoridades policiais quando encontrou a cova violada. A prefeitura não informou há quanto tempo o homem estava enterrado naquele local.

Os registros que circulam nas redes mostram o cadáver sendo retirado do local e levado por uma viatura do Instituto de Medicina Legal (IML), no centro da capital pernambucana. Uma foto registrada no cemitério mostra o corpo sentado e que a lápide havia sido violada.

Veja o vídeo

 

De acordo com o Artigo 212 do Código Penal, o vilipêndio de cadáveres é considerado um crime contra o respeito aos mortos, sendo passível com multa e penas que variam de um a três anos de prisão. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento até a completa solução do caso.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

