Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pets chevron right

VÍDEO: 'Gata CLT' adotada por petshop viraliza na web com rotina de trabalho

A felina 'Mimi' faz sucesso entre os clientes da loja em que 'trabalha' e também nas redes sociais, acumulando milhares de visualizações

Gabrielle Borges
fonte

Os vídeos de Mimi no TikTok rapidamente conquistaram o coração da internet e ela virou uma espécie de "celebridade" da cidade. (Reprodução)

Se você passa tempo no TikTok, é bem provável que já tenha se deparado com vídeos da Mimi, a gata CLT mais famosa do Brasil. Adotada por um pet shop no Paraná, Mimi viralizou por seu estilo de vida inusitado: ela tem crachá, ganha vale-refeição em sachê gourmet e ainda coleciona placas de “Funcionária do Mês”. 

Adotada há mais de três anos pela família Busatto, proprietários de um petshop há 37 anos em Irati, na região central do Paraná. Mimi era inicialmente alimentada sempre que visitava o estabelecimento, até que um dia, nunca mais saiu do local e foi adotada. Atualmente, tem gente que vai ao estabelecimento só para ver a gatinha, como contou Dhuane Busatto, filha dos donos da loja.

VEJA MAIS

image Enriquecimento ambiental para gatos: Veja a importância e como promover
Ação acontece quando o tutor insere itens que geram interessantes para os felinos e objetiva o aumento de bem estar dos gatos


image Jornalista veste gatos com camisas do Remo e do Paysandu e postagem viraliza
Gatinhos do leão e do Papão fizeram sucesso no Twitter


image Brinquedos para gatos: veja como fazer montar objetos para divertir os felinos
Os felinos têm comportamentos naturais e precisam ser estimulados ao longo do dia, mas nem sempre o pet terá um outro animal para brincar ou o tutor à disposição. Confira algumas dicas de objetos que podem ser montados em casa

Mimi ganhou crachá com foto, direito a descanso remunerado, além de benefícios como vale-refeição em sachê premium, brinquedos corporativos e até tapete higiênico personalizado. No hall do pet shop, seu retrato brilha entre clientes e seguidores: Funcionária do Mês por vários meses seguidos.

Fama no TikTok: Milhões de visualizações 

Os vídeos de Mimi no TikTok rapidamente conquistaram o coração da internet e ela virou uma espécie de "celebridade" da cidade. Com cenas que mostram a felina "batendo ponto", "fiscalizando" os corredores da loja ou "atendendo" clientes no balcão, o perfil ultrapassou milhares de seguidores e milhões de visualizações. Veja:

Diversas brincadeiras sobre questões relativas a trabalhadores de regime CLT são presença constante nos vídeos de Mimi, os conteúdos geram altos níveis de engajamento, comentários apaixonados e até pedidos de vaga para trabalhar com ela. “Eu queria ser colega de equipe da Mimi”, comentou um seguidor. “Merece aumento de sachê”, brincou outro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pets

gata clt

gata viraliza
Pets
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS DE PET LIBERAL

EMOCIONANTE

Em Ananindeua, cachorros fazem fila para serem alimentados por morador da Cidade Nova 6

A cena, simples e tocante, viralizou nas redes sociais, gerando diversos compartilhamentos e comentários de apoio ao gesto de humanidade do morador

13.08.25 12h46

CENSO ANIMAL

Quais os nomes de pets mais populares no Brasil? Veja aqui!

Em geral, os pets possuem nomes curtos e afetivos. Confira!

10.08.25 15h52

PET

Menor galinha do mundo é criada como pet de luxo no Brasil e chega a R$ 3,5 mil; conheça a Serama

Com apenas 15 cm, a Serama conquistou espaço como pet de luxo e virou moda nas redes sociais

08.08.25 19h33

DIA DO GATO

Dia Internacional do Gato: Conheça ONGs e protetores de gatos em Belém para adotar ou ajudar

A data tem como objetivo principal conscientizar as pessoas sobre a importância dos felinos, promover a adoção e discutir o bem-estar animal em geral

08.08.25 13h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda