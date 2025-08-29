VÍDEO: 'Gata CLT' adotada por petshop viraliza na web com rotina de trabalho

Se você passa tempo no TikTok, é bem provável que já tenha se deparado com vídeos da Mimi, a gata CLT mais famosa do Brasil. Adotada por um pet shop no Paraná, Mimi viralizou por seu estilo de vida inusitado: ela tem crachá, ganha vale-refeição em sachê gourmet e ainda coleciona placas de “Funcionária do Mês”.

Adotada há mais de três anos pela família Busatto, proprietários de um petshop há 37 anos em Irati, na região central do Paraná. Mimi era inicialmente alimentada sempre que visitava o estabelecimento, até que um dia, nunca mais saiu do local e foi adotada. Atualmente, tem gente que vai ao estabelecimento só para ver a gatinha, como contou Dhuane Busatto, filha dos donos da loja.

Mimi ganhou crachá com foto, direito a descanso remunerado, além de benefícios como vale-refeição em sachê premium, brinquedos corporativos e até tapete higiênico personalizado. No hall do pet shop, seu retrato brilha entre clientes e seguidores: Funcionária do Mês por vários meses seguidos.

Fama no TikTok: Milhões de visualizações

Os vídeos de Mimi no TikTok rapidamente conquistaram o coração da internet e ela virou uma espécie de "celebridade" da cidade. Com cenas que mostram a felina "batendo ponto", "fiscalizando" os corredores da loja ou "atendendo" clientes no balcão, o perfil ultrapassou milhares de seguidores e milhões de visualizações. Veja:

Diversas brincadeiras sobre questões relativas a trabalhadores de regime CLT são presença constante nos vídeos de Mimi, os conteúdos geram altos níveis de engajamento, comentários apaixonados e até pedidos de vaga para trabalhar com ela. “Eu queria ser colega de equipe da Mimi”, comentou um seguidor. “Merece aumento de sachê”, brincou outro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.