VÍDEO: mulher beija integrante de grupo K-pop à força durante evento no Brasil

Episódio aconteceu durante o encerramento do 18º Festival da Cultura Coreana, no Bom Retiro. Organização repudiou a atitude contra Eunho, do grupo YOUNITE

Hannah Franco
fonte

Fã tenta beijar integrante do YOUNITE à força durante festival em SP. (Reprodução/Redes Sociais)

Um episódio polêmico marcou o encerramento do 18º Festival da Cultura Coreana, realizado no último domingo (17/8), no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Durante a saída do grupo de K-pop YOUNITE, uma fã ultrapassou a barreira de segurança e agarrou um dos integrantes, Eunho, tentando beijá-lo à força. O caso gerou revolta entre outros fãs e foi classificado pela organização do evento como um ato de assédio.

Imagens do momento circularam pelas redes sociais e mostram o instante em que Eunho é surpreendido pela mulher, que o puxa no meio da multidão e tenta beijá-lo. O idol se afasta rapidamente, e a fã é contida por seguranças logo em seguida.

VEJA MAIS

image Após hiato, BTS confirma retorno com álbum inédito e turnê mundial em 2026
Grupo sul-coreano volta aos palcos após todos cumprirem serviço militar obrigatório; fãs celebram reencontro com os sete integrantes

image Moon Taeil, ídolo do K-pop e ex-NCT, é condenado por estupro coletivo na Coreia do Sul
Embora caso tenha sido considerado grave por juiz, cantor e outros dois homens envolvidos receberam metade da pena mínima prevista pela legislação sul-coreana

Em nota oficial, os organizadores do Festival Coreano lamentaram o ocorrido e manifestaram “profundo repúdio” ao comportamento da fã. "Reiteramos que qualquer forma de assédio é inadmissível.Atos que atentem contra a integridade, o respeito e a dignidade de qualquer pessoa não serão jamais tolerados. Seguimos comprometidos em promover o respeito, a ética e a convivência saudável entre artistas, fãs e qualquer pessoa da nossa produção e staff."

Assista o vídeo:

O grupo YOUNITE está em turnê pelo Brasil pela primeira vez e se apresentou em São Paulo no fim de semana. Formado por oito integrantes, sete sul-coreanos e um coreano-americano, o grupo estreou em 2022 e vem conquistando espaço nas plataformas digitais. Entre os principais sucessos estão “Rock Steady”, “1 of 9” e “Love It”.

A atitude da fã foi duramente criticada por outras pessoas que acompanhavam o evento. “Presenciei toda a cena. Foi revoltante. Não é isso que representa o amor dos fãs brasileiros pelo K-pop”, escreveu uma internauta em comentário nas redes sociais do festival.

Uma página administrada por fãs do grupo havia publicado dias antes um alerta orientando o público a respeitar os artistas durante interações presenciais, como sessões de autógrafos e selfies. “Evite qualquer gesto, fala ou ação que possa gerar desconforto aos integrantes”, dizia o aviso.

