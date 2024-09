Veja como está hoje o cavalo Caramelo, resgatado de telhado nas enchentes do Rio Grande do Sul; foto

Quem não se lembra da emocionante história do cavalo Caramelo, resgatado de cima de um telhado durante as devastadoras enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul? O caso do animal comoveu o Brasil e gerou uma verdadeira torcida pelo seu resgate. Agora, quase cinco meses depois, o animal não só está bem como se transformou em um símbolo de esperança para o estado.

Após ser encontrado em estado frágil, magro e bastante debilitado, o cavalo recebeu todos os cuidados necessários, ganhando cerca de 50 kg e ficando completamente saudável. Ele foi vacinado, tratado e, recentemente, se tornou a estrela do Desfile dos Campeões da Expointer 2024, uma das maiores feiras agropecuárias do país, realizada em Esteio, no Rio Grande do Sul.

Caramelo abriu o desfile, sendo ovacionado pelo público presente, que o celebrou como "símbolo da resistência gaúcha". Veja como foi:

Além de sua recuperação, Caramelo virou uma sensação nas redes sociais, acumulando mais de 100 mil seguidores em seu perfil oficial. O cavalo faz exames de rotina regularmente e está com todas as vacinas em dia, incluindo tétano, influenza e encefalomielite equina. Ele também recebeu um chip de identificação e continua sendo monitorado e cuidado no hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

cavalo caramelo Cavalo Caramelo, resgatado no RS, durante Expointer 2024. Foto: Maurício Tonetto/Ascom Expointer Cavalo Caramelo, resgatado no RS, durante Expointer 2024. Instagram/@caramelocavalooficial Cavalo Caramelo, resgatado no RS, durante Expointer 2024. Instagram/@ulbrabr Cavalo Caramelo, resgatado no RS, durante Expointer 2024. Instagram/@ulbrabr Cavalo Caramelo, resgatado no RS, durante Expointer 2024. Foto: Marcelo Eberhardt / Ulbra

Relembre o resgate do cavalo Caramelo

Em maio deste ano, câmeras de um helicóptero que sobrevoava áreas alagadas no Rio Grande do Sul capturaram imagens de um cavalo ilhado em cima do telhado de uma casa, em Canoas. A região estava submersa pelas enchentes desde o dia 27 de abril. As imagens, feitas pelo Globocop, helicóptero da Rede Globo, viralizaram no dia 8 de maio e geraram comoção nas redes sociais, com internautas acreditando que o animal estava ali há quase duas semanas.

A imagem de Caramelo, isolado e lutando para sobreviver em meio à destruição, comoveu o país, e a hashtag #SalvemCavaloDeCanoas alcançou o topo dos trending topics no X, antigo Twitter. A campanha ganhou ainda mais força quando o influenciador Felipe Neto começou a atualizar a situação do cavalo, aumentando a mobilização.

No dia 9 de maio, após a repercussão, uma operação foi montada pela Defesa Civil Nacional, com apoio do Exército Brasileiro, bombeiros e veterinários, para resgatar Caramelo. Com o auxílio de embarcações e de um helicóptero, a equipe conseguiu sedar o cavalo, que foi colocado em um bote e finalmente resgatado.

