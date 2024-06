Artistas gaúchos gravam canção inspirada no cavalo Caramelo do RS; ouça a música

A união de três artistas das cidades de Jaguarão, Porto Alegre e Canoas resultou em uma canção, intitulada “Visões de um Quadro Incoerente”, inspirada no cavalo Caramelo, que ficou conhecido após ser resgatado de um telhado em Canoas, após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O single está disponível em todas as plataformas digitais. Ouça:

A letra foi composta pelos poetas Martim César, de 56 anos, e Diego Müller, de 42 anos, enquanto a melodia e a interpretação ficaram a cargo do cantor tradicionalista Marco Aurélio Vasconcellos, de 84 anos.

O processo de composição da letra foi colaborativo, como descreveu Diego Müller ao portal GZH: “Sempre fazemos assim: ou eu mando um tema para ele ou ele manda para mim. E aí, um termina para o outro e depois a gente revisa juntos. Então, o refrão foi do Martim, eu complementei, ele deu uma trabalhada novamente e a gente acabou fazendo juntos via WhatsApp.”

Após a conclusão da letra, Martim César compartilhou a poesia com Marco Aurélio Vasconcellos, que ficou encantado e perguntou se poderia criar a melodia. “Quando eu recebi a letra, não foi para melodiar. A intenção dos letristas foi transmitir para as pessoas aquele quadro inusitado. E eu fiquei encantado. Aí eu fiz em seguida,” contou Vasconcellos.

Em seguida, a melodia foi enviada ao arranjador Maurício Marques, que organizou a estrutura da canção. Marco Aurélio gravou a música em um estúdio em Osório, onde está hospedado. “Sendo conhecedor de um excelente estúdio aqui em Osório, eu mandei para eles, que fizeram toda a preparação para eu colocar a voz. Coloquei a voz no arranjo do Maurício Marques. E é isso que está sendo veiculado intensamente,” relatou.

A emoção esteve presente tanto na escrita da letra quanto na interpretação da canção. Os artistas acreditam que usar a arte tradicionalista para destacar as questões ambientais no Rio Grande do Sul é uma forma de ajudar a comunidade.

“Quando a gente vê essas imagens de tragédia são como metáforas do que estamos vivendo. Então, a gente transforma no que podemos colaborar, que é com a nossa poesia”, explicou Martim ao site.

A letra da canção faz um apelo para que todos cuidem do meio ambiente, refletindo sobre as catástrofes ambientais e a responsabilidade humana. “Eu acho que a gente tem que pensar que a única forma de termos um futuro é cuidando da nossa única casa, que é a nossa terra. E nisso o Rio Grande do Sul, que tanto ama a terra, é fundamental. E na voz de seus artistas, principalmente,” conclui Martim.