O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Unesco entrega certificado a Lençóis Maranhenses e Bumba Meu Boi

Símbolos do Maranhão são reconhecidos como Patrimônio da Humanidade

Madson Euler | Agência Brasil
fonte

O Bumba Meu Boi é cheio de adornos coloridos e brilhantes (Reprodução / Agência Brasil)

Representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) visitam o Maranhão para entregar os certificados de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade ao Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, do Maranhão, e de Patrimônio Natural da Humanidade aos Lençóis Maranhenses.

A cerimônia de entrega do certificado ocorre nesta sexta-feira (15), no Parque das Dunas, na cidade de Barreirinhas. Segundo o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o título aumenta a responsabilidade dos gestores e da população com o parque nacional.

"Fico muito feliz, porque o turismo gera emprego, renda e, além de tudo, mostra as nossas belezas. Eu não tenho dúvida de que agora vamos ter mais turistas. E temos que tratar bem, para que eles possam voltar. E eu sempre digo que agora aumenta a nossa responsabilidade, e temos que cuidar bem. Não é só receber o título. É cuidar daquelas dunas. Não pode jogar lixo. Vamos trabalhar para fazer um aterro sanitário. Já consegui com o presidente Lula R$ 100 milhões para colocar água e esgoto em Barreirinhas e assim vai."

A comitiva da Unesco entregou para as autoridades maranhenses, na quinta-feira (14), o certificado emitido pelas Nações Unidas ao Bumba Meu Boi. O secretário de Cultura, Yuri Arruda, falou da importância de celebrar esse reconhecimento. 

"Receber esse título da Unesco não é apenas um ato simbólico. Isso mostra um reconhecimento mundial de que o Bumba Meu Boi é resistência, é fé, é identidade, é pertencimento. Então, essa tradição é secular, com seus ritmos, com suas cores, traduz a memória viva, a memória criativa e diversa do povo do Maranhão."

O Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do Maranhão foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em dezembro de 2019 pelo Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco.

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade em julho do ano passado, durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, ocorrido na cidade de Nova Deli, na Índia.

