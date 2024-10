Redação do Enem: relembre os últimos 10 temas aplicados no Exame

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, que será realizado nos dias 3 e 10 de novembro, os candidatos precisam intensificar seus estudos. Uma das partes mais desafiadoras do Exame é a redação, que exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo, e conhecer os últimos temas de redação é uma excelente maneira de se preparar e entender melhor o que pode ser abordado na prova deste ano.

Este ano, a prova conta com mais de 4,3 milhões de inscritos confirmados. Segundo dados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Pará registrou cerca de 247 mil inscrições em todo o Estado.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil e, ao longo dos anos, os temas de redação têm se concentrado em questões sociais, tecnológicas, culturais e políticas. Para ajudar na preparação, aqui estão os últimos 10 temas da redação do Enem:

📝 Os últimos 10 temas de redação do Enem

2014 – "Publicidade infantil em questão no Brasil".

– "Publicidade infantil em questão no Brasil". 2015 – "A persistência da violência contra a mulher no Brasil".

– "A persistência da violência contra a mulher no Brasil". 2016 – "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil". Na segunda aplicação da prova , "Caminhos para combater o racismo no Brasil".

– "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil". Na , "Caminhos para combater o racismo no Brasil". 2017 – "Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil". Para a segunda aplicação , "Consequências da busca por padrões de beleza idealizados".

"Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil". Para , "Consequências da busca por padrões de beleza idealizados". 2018 – "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet".

"Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet". 2019 – "Democratização do acesso ao cinema no Brasil".

"Democratização do acesso ao cinema no Brasil". 2020 – "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira".

"O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". 2021 – "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil".

"Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil". 2022 – "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

– "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil". 2023 – "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

📌 O OLiberal também preparou um arquivo com todas as propostas de redação e textos motivadores desde 2014 para te ajudar na preparação para o Exame. Confira no link.

Como é avaliada a redação do Enem?

A redação do Enem vale até mil pontos e é dividida em cinco competências de avaliação, cada uma valendo 200 pontos. São elas:

Domínio da escrita formal da língua portuguesa: o candidato deve demonstrar pleno controle das normas gramaticais. Compreensão do tema e aplicação de conhecimento: a proposta deve ser entendida e abordada corretamente, sem fugir do assunto. Organização das ideias: o texto precisa ter uma estrutura clara, com introdução, desenvolvimento e conclusão bem definidos. Coesão textual: o uso de conectivos e a fluidez entre as ideias são essenciais para garantir a coesão do texto. Proposta de intervenção: o candidato deve apresentar uma solução para o problema abordado, que seja clara, detalhada e viável.

Redação do ENEM segue 5 competências de avaliação (Reprodução/Karolina Monte/Guia do Estudante)

Dicas de preparação

Para garantir um bom desempenho na redação, é essencial que o candidato esteja atento às questões atuais que movimentam o debate público no Brasil e no mundo. Uma estratégia eficiente é praticar com base nos temas anteriores, focando na estrutura dissertativa-argumentativa e na capacidade de propor soluções para os problemas discutidos.

De acordo com professores de redação, leitura e treino podem garantir o sucesso na hora da prova. Além disso, estar bem informado sobre os acontecimentos mais comentados pode aumentar as chances de estar preparado para o tema da redação deste ano.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em OLiberal.com)