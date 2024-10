Enem 2024: veja dicas do que pode e do que não pode levar no dia da prova

A poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que, neste ano, será nos dias 3 e 10 de novembro, professores destacam orientações sobre o que pode e o que não pode ser feito durante a prova. Entre as recomendações estão cuidados com o uso de materiais permitidos, além de atenção para evitar erros que possam levar à eliminação. A professora de Geografia, Milena Monteiro, do Colégio Marista, em Belém, lista os principais cuidados para garantir uma prova tranquila e sem riscos de desclassificação.

VEJA MAIS



De acordo com a professora, essa reta final é essencial para colocar tudo em ordem para o dia da prova - a exemplo dos itens obrigatórios, como caneta esferográfica de cor preta - em material transparente, e documento de identificação com foto. “Nestas semanas finais, já é a fase de organização. Os estudantes devem organizar o material que vão levar. E verificar o local de prova e pensar no que vai levar para lanchar durante a prova. Sem nada de muita gordura e nem sal”, pontua.

Sobre o que é permitido no local de prova e o que é proibido, a professora alerta que o candidato deve ficar atento a alguns pontos. O uso de alguns acessórios são permitidos, como prendedores de cabelo e cordões, por exemplo. E ainda objetos, como terço, também podem ser levados para dentro da sala de aplicação do exame. No entanto, outros itens são permitidos, mas com algumas condições, como exemplifica a professora: “A gente orienta o uso de garrafa transparente. Além de cuidado com relógios, que não pode. O controle do tempo é feito pelo fiscal”.

“Já o que não pode ficar, quando precisar guardar no saco plástico é o celular, o relógio e chaves de carro, pois tem alarme e por conta detector de metais ao ir no banheiro. Até a moeda no bolso deve-se evitar”, diz a professora. Já os celulares devem estar desligados. "Os alunos precisam ter cuidado com alarmes”, completa. Acessórios como óculos, boné ou chapéus também são proibidos de acordo com as regras da prova - e devem ser guardados. Além de materiais como caneta que não seja preta e transparente, bem como lápis, borracha e até mesmo lapiseira.

Alimentos

Sobre os alimentos que podem ser levados - também em embalagem transparente - , a professora orienta os alunos que levem comidas leves e sem cheiro forte. Salgadinhos devem ser evitados por conta do cheiro, já as balas e biscoitos também, por conta do barulho ao abrir a embalagem. “Tem fiscal que permite e outros que não, porque essa regra não está no edital”, observa Milena. Bebidas como sucos e refrigerantes também são aceitas durante a permanência na sala de prova. No entanto, bebidas alcoólicas são inaceitáveis.

Desclassificação

Entre os comportamentos que podem levar à desclassificação do exame, Milena destaca: “Tumultuar o local da prova e tirar foto da questão de prova, porque tem gente que tenta burlar e postar foto nas redes sociais. Deve-se fazer a prova com calma”. Além disso, entre outros critérios para eliminação estão: utilizar livros e anotações durante a aplicação do exame; permanecer no local de provas sem documento de identificação válido; se comunicar durante a prova; levar e consumir bebidas alcoólicas, além de utilizar drogas ilícitas ou cigarro.

E, ainda, de acordo com o edital, é proibido iniciar as provas antes do horário, portar armas de qualquer espécie, com exceção para os casos permitidos por lei, ausentar-se da sala com o cartão-resposta, folha de Redação ou qualquer material de aplicação. Até mesmo se negar a ter os itens vistoriados pelo fiscal de sala também pode acarretar uma possível eliminação do exame.

Conteúdos

Para o dia da prova, a professora lembra que os estudantes devem ter controle do tempo para responder adequadamente às alternativas do exame. Além de atentar-se aos comandos das questões para seguir o que o item está pedindo para poder embasar a resposta. Com relação aos principais eixos temáticos dessa área, ela considera: “Questões ambientais, globalização, divisão internacional do trabalho, transformações do campo do trabalho na vida social, provavelmente podem vir na prova”.

“Devemos pensar muito em questões ligadas à competência 4, como é que as tecnologias estão mudando a nossa relação com o outro na vida social, a nossa relação de trabalho com o nosso empregador. Como é que isso tá se passando também na apropriação dos espaços rural e urbano”, enfatiza a professora. “Pensar, também, no processo de urbanização, característico do século. Essas cidades exigem novos recursos. Além das consequências sociais e ambientais para sociedade”, acrescenta Milena.

Expectativa

Restando algumas semanas para a prova, expectativa já toma conta da estudante Ana Luisa Rezende, que está no terceiro ano do ensino médio e pretende cursar medicina. Ela, que já foi treineira do Enem por três vezes, destaca que foi estratégica durante a preparação para a prova e pontua que, agora, foca no equilíbrio emocional. “Eu estou tentando utilizar a melhor forma de lidar, porque foi um ano com uma preparação muito intensa. Agora, o diferencial é o emocional”.

“No decorrer do ano, a gente vai vendo nossas fragilidades. E, principalmente, realizando provas antigas, que é o principal para conseguir um bom resultado. No começo do ano, lidando com os resultados ruins e sabendo conciliar tudo isso. Principalmente com resolução de exercícios. Agora, é resolver itens e ver formas diferentes de lidar com aquele assunto”, pontua, também, a estudante.

Cronograma completo do Enem 2024

Provas: 03/11 e 10/11/2024

Divulgação do gabarito: 20/12/2024

Resultado: 13/01/2025