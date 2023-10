Enem 2023: professores dão dicas de como conseguir uma boa nota na redação

Alcançar uma boa pontuação na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a meta de todos os estudantes que sonham em ingressar no ensino superior. Muitos vestibulandos temem essa etapa da avaliação, que exige um bom domínio sociocultural e linguístico dos candidatos. Do gênero textual dissertativo-argumentativo, a redação do Enem será aplicada no primeiro domingo de provas, no dia 5 de novembro, e pode garantir até 1 mil pontos ao participante. Na 30ª reportagem da série sobre o Enem, professores de redação dão dicas de como obter uma boa nota nesta etapa do vestibular.

O cuidado com a saúde mental é a orientação mais valiosa que a professora Marcela Castro dá aos estudantes. Nesta reta final, ela também aconselha a revisão de textos que atingiram a nota máxima nos últimos quatro anos.

“Um cérebro cansado não consegue aprender, produzir, relembrar; por isso, descansar, ler um bom livro e dormir de forma qualitativa são passos importantes. Sobre a redação, é importante revisitar textos que atingiram a nota máxima de 2019 até agora – por serem mais próximos do que a banca examinadora solicita. Assim, será possível observar estratégias de argumentação, recursos relacionais, léxico, aspectos que tornaram aquele texto uma referência e, consequentemente, uma inspiração”, avalia a professora.

Professora Marcela Castro dá dicas de como se preparar para a redação do Enem 2023 (Marcelo Lelis)

Fuga do tema

Além da aspiração de uma boa nota, outro fator que causa ansiedade nos candidatos é o medo em zerar a redação. O professor de redação Paulo Gomes ressalta que, acima de tudo, é imprescindível conhecer as regras estabelecidas na cartilha do participante, disponível no site do Inep, e se atentar para não fugir do tema proposto.

“Um dos pontos principais, é claro, não fugir do tema, ficar atento ao que o comando da proposta de redação pede. É necessário que o participante consiga abordar todos os assuntos. Há o risco também de ele tangenciar o tema, que significa falar apenas de uma parte do assunto. Outros aspectos que fazem com que o participante zere a prova incluem a questão do nervosismo, fazer desenhos ou numeração durante a redação que não faça parte do corpo do texto, a assinatura, a identificação do participante durante o texto, são critérios de nota zero. Por isso, é necessário que a leitura seja feita com calma e cautela para que ele possa abordar todos os aspectos da proposta de redação”, indica Gomes.

Além desses pontos, os professores sugerem que o estudante demonstre domínio sobre as cinco competências exigidas na prova e relacione o eixo temático cobrado na prova com os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos escolares.

“Uma argumentação consistente leva o leitor a lembrar os pontos sinalizados ao longo do texto, portanto, investir na descrição da problemática é significativo. Na sequência, escolher repertórios que estão, de fato, conectados ao tema. Ao longo da formação, os alunos tiveram acesso a filmes, livros, séries e conceitos que poderão ser inseridos na produção destinada ao Enem”, pontua Marcela.

“Para que o participante vá preparado para a prova, ele precisa conhecer os aspectos que são cobrados na prova, conhecer as competências, ter domínio da língua portuguesa e norma padrão, conhecer a estrutura textual exigida, além de buscar conhecimento com profissionais de redação. É importante também ter um bom repertório sociocultural. É preciso, além de adequar o vocabulário ao texto e à norma padrão, adequar à estrutura textual para que o texto não fique muito prolixo ou redundante, porque ele precisa ser objetivo, com início, meio e fim”, enfatiza Paulo.

Professor de redação Paulo Gomes ressalta que estudantes precisam ter atenção aos comandos da prova (Marcelo Lelis)

Apostas de temas

Ambos os professores afirmam que é difícil apostar em uma temática específica para a edição deste ano do Enem. Todavia, concluem que todos os temas propostos abordam questões que atravessam a sociedade de alguma maneira, especialmente a garantia de direitos sociais.

Marcela analisa alguns temas que podem cair ou estar presentes indiretamente, como meio ambiente, trabalho e tecnologia. Já Paulo diz que os participantes precisam ter cuidado com as propostas que já caíram, pois, dificilmente, devem ser abordadas de novo. Ainda assim, ele afirma que os eixos temáticos sempre transversalizam os direitos sociais, igualdade, educação, segurança ou meio ambiente. Ele ressalta a questão ambiental especialmente por conta da escolha de Belém para ser a sede da COP 30.

“O Enem sempre vai abordar questões sociais e a falta de direito. Em 2022, tivemos como tema a falta de valorização dos povos originários, de negligências que ocorrem com esses povos e que ferem os seus direitos. Em 2021, tivemos a questão das pessoas que não tinham documentação, como essas pessoas teriam os direitos garantidos se não tinham, ao menos, a sua dignidade estabelecida como cidadãos brasileiros”, conclui Gomes.

Veja quais são as competências do Enem:

Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa.

Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo em prosa.

Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista.

Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.

Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos.

Dicas de como obter uma boa nota na redação:

Cuide da sua saúde mental e tenha momentos de descanso;

Revise textos que atingiram a nota máxima nos últimos quatro anos;

Leia com atenção as orientações e proposta de tema da prova;

Busque ter domínio da língua portuguesa e norma padrão;

Não se prenda a uma aposta de tema, tente ampliar o seu repertório sociocultural