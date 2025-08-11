Polícia procura por três mulheres que doparam e roubaram mais de R$ 100 mil de turistas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está à procura de três golpistas que doparam e roubaram dois turistas britânicos na última sexta-feira (8), no posto 9 da Praia de Ipanema, que fica localizada no Rio de Janeiro. Segundo a Delegacia de Atendimento ao Turismo (Deat), as mulheres roubaram R$ 110 mil e a identidade delas foi revelada por meio de um vídeo gravado por uma testemunha que estava no local.

Nas filmagens, é possível observar um homem flagrando a fuga das três mulheres, enquanto um dos turistas está passando mal e caindo diversas vezes na areia da praia. Desse modo, as criminosas foram identificadas como Amanda Couto, Mayara Ketelyn e Raiane Campos que, até agora, ainda não foram encontradas.

“Olha lá, roubaram o cara e agora estão fugindo de táxi. Doparam o cara ali na frente. O cara tá dopado, não tá nem conseguindo levantar. Olha lá, tampou a cara. Está de cara na areia com o olho aberto. Não tá nem se aguentando. As mulheres doparam legal. Vou chamar a ambulância pro cara aqui”, disse a testemunha no vídeo.

Após o ocorrido, a testemunha, que era um banhista da praia no momento do crime, chamou a ambulância e os turistas foram levados para para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana. Depois que os europeus recuperaram a consciência, eles lembraram que estavam acompanhados das mulheres em uma boate no bairro da Lapa e que foram levados à praia, onde os dois tomaram algumas caipirinhas.

Quem são as três golpistas?

Uma das criminosas já possui passagem pela Polícia e se chama Raiane Campos de Oliveira, de 27 anos, que ficou presa durante seis meses após roubar um outro turista inglês pelo mesmo crime no ano de 2023. As duas outras criminosas chamam-se Amanda Couto Deloca, de 23 anos, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, de 26, sendo que todas as três mulheres são apontadas como garota de programa.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web em Oliberal.com)