Chaveiros, ímãs e bolsas: lembranças de Belém guardam memória e afeto de turistas

Em uma viagem, é comum querer levar algo que represente os bons momentos vividos. Os tradicionais souvenirs são uma forma afetiva de guardar lembranças que vão além da memória e, em Belém, um dos locais mais procurados por turistas em busca de lembranças é o Solar da Beira, edifício histórico que integra o complexo do Ver-o-Peso e oferece diversas opções para quem deseja levar um pedaço da capital paraense para casa

Os itens disponíveis são os mais variados, entre eles bolsas, ímãs de geladeira, acessórios e itens tradicionais da cultura paraense. Visitantes do Oiapoque, cidade do Amapá, o casal Elidia Farias e Luís Castro, irão passar 10 dias em Belém, mas adiantaram a compra das lembranças para não esquecer nada e nenhum familiar sem souvenir.

“Estamos levando para nós e para os familiares também, tem muita coisa, é muito diversificado. Escolhemos coisas com a bandeira [do Pará], com açaí, tem muitas coisas de crochê”, disse Elidia.

O engenheiro Renato Zimmermann, do Ceará, aproveitou a visita ao Pará para conhecer não apenas a capital, Belém, mas também a cidade de Breves, na Ilha do Marajó. Para ele, as lembranças da viagem vão além dos tradicionais chaveiros e ímãs: parte da experiência está na gastronomia paraense, que ele faz questão de levar na mala, com destaque para o açaí.

“Eu vim para ver amigos, e agora vim aqui no mercado depois de conhecer por outros pontos turísticos da cidade. Eu vou levar alguns chaveiros para lembrar da cidade, com a bandeira do estado, e também algumas coisas da culinária, como a farinha de Bragança, o açaí, que é muito diferente do que tem na minha cidade”, disse.

Com a proximidade do Círio de Nazaré e da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), turistas de diversos países também já começam a chegar a Belém para conhecer a cidade. Um deles é o professor Steven Casteleiro, que veio de Lisboa, em Portugal. Além das lembranças físicas, ele fez questão de levar um pouco da experiência gastronômica para casa, com muitas frutas típicas na bagagem.

“Eu tenho família no Brasil, mas nenhum de nós conhecia a região Norte. A gente queria conhecer a Amazônia, e achamos que Belém era o local ideal para começar. Eu não sou muito de comprar lembranças, mas estou levando um chaveiro para uma amiga que me pediu, ela é brasileira que mora em Portugal e nunca esteve em Belém, e outro para minha irmã”, contou.

“Outra coisa que comprei foram frutas, estou apaixonado pela variedade enorme de frutas que vocês têm, já tô com acerola, já bebi suco de uxi. Além das coisas que já comi como castanha-do-pará, uma farofa com coco. Pra mim é muito importante provar a gastronomia local e as frutas da região”, completou.

Artesãos se preparam

Vendedora de lembranças no Solar da Beira há cinco anos, Iara Oliveira já preparou as mercadorias para atender os gostos de todos os turistas que querem levar um pouco de Belém na mala. Entre as mais procuradas, segundo ela, estão ecobags, necessaires e os clássicos chaveiros.

“Hoje estamos com uma grande variação de lembrancinhas, houve essa necessidade. Além da bandeira do Pará, como estamos perto do Círio, também tem a procura por itens com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Tivemos que aumentar a produção, estamos nos unindo também para aumentar. Tudo o que leva o Pará tem saído”, explicou.