Hospedagem para a COP 30: plataforma oferece opções em Belém a partir de US$ 360

Com a proximidade da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, o Governo Federal lançou um site oficial de hospedagem voltado aos participantes do evento em Belém. A plataforma oferece opções variadas de estadia, com valores a partir de US$ 360 (cerca de R$ 1.900 na cotação atual) por noite.

O objetivo do sistema é facilitar o acesso a reservas durante o período da conferência, que deve reunir milhares de representantes de governos, ONGs, cientistas e membros da sociedade civil de diversas partes do mundo.

Segundo o site, as acomodações disponíveis incluem hotéis, pousadas e outras formas de hospedagem em diferentes bairros da capital paraense. No total, mais de 600 opções já estão cadastradas.

Alta demanda gera filas virtuais

Desde sua liberação, a plataforma tem registrado alta demanda, com filas de espera frequentes para acesso. A página informa que busca "oferecer aos participantes informações claras e transparentes e uma ampla gama de opções de reserva adequadas às suas necessidades".

Além do valor da diária e do preço total da estadia, o sistema mostra um mapa interativo com a localização do imóvel, a distância até o Hangar – Centro de Convenções da Amazônia (local onde ocorrerão os principais eventos da COP30), e as condições da reserva, como tempo mínimo e valor fixo para o período selecionado.

Os valores das diárias variam de acordo com o tipo e o padrão da hospedagem. A recomendação dos organizadores é que os participantes se planejem com antecedência, já que a oferta de acomodações deve diminuir conforme a data do evento se aproxima.

Confira algumas das estadias com menor preço

Hospedagens para COP30: veja acomodações disponíveis em Belém (Reprodução/Bnetwork)

Quem é responsável pela plataforma de hospedagem da COP 30?

A responsável pela ferramenta é a Bnetwork, empresa que já atuou em edições anteriores da conferência, como em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e Baku (Azerbaijão). A plataforma reúne diversas opções de hospedagens em apartamentos, casas e residências privadas em um único ambiente digital, todos localizados em Belém, capital do Pará.

Maiva D'Auria, secretária de comunicação social da Presidência da República, disse em nota ao Grupo Liberal que a “plataforma oficial de hospedagem tem experimentado muita procura e isso gera picos de acesso. A lista de espera é um mecanismo de gerenciamento que ajuda administrar esses picos informando a posição da pessoa na lista. Além disso, a lista pode cair rapidamente”.

Como funciona a plataforma de reservas da COP 30?

Os participantes da COP 30 poderão:

Pesquisar opções de hospedagem em Belém

Comparar preços e localizações

Fazer reservas diretamente pela plataforma

Acessar um ambiente seguro e integrado