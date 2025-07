Pará fecha acordo para garantir hotéis a delegações da ONU por até R$ 1,6 mil, diz site

O governo do Pará negociou tarifas entre US$ 100 (o equivalente a R$ 542) e US$ 300 (R$ 1.627 na cotação atual) para cerca de 500 quartos de hotel em Belém e Castanhal, visando garantir hospedagem acessível a delegações da Organização das Nações Unidas (ONU) durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). A medida atende a uma exigência da ONU para assegurar a presença de países com menos recursos financeiros no evento, que será realizado em novembro, na capital paraense. A informação é do site Poder360.

A decisão foi tomada após reunião realizada na terça-feira (1º), com representantes da vice-governadora e coordenadora estadual da COP 30, Hana Gassan, da Secretaria de Turismo do Estado e dos principais hotéis da região. Segundo apuração do Poder360, 11 hotéis de Belém e outros 8 de Castanhal já integram o acordo, mas há expectativa de que mais estabelecimentos passem a ofertar quartos nas mesmas condições.

A proposta é receber delegações de países com menor poder aquisitivo, oferecendo alternativas de hospedagem com preços mais baixos do que os atualmente praticados na capital paraense.

Também foi discutida a possibilidade de ampliar a oferta para o município de Barcarena, que fica a mais de 100 km da capital.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria de comunicação do Governo do Estado e aguarda retorno.