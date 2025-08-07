Capa Jornal Amazônia
Quais são aos países que turistas não são 'bem-vindos'? Confira lista e as razões

Entre os motivos de impedimento a alguns locais estão os conflitos armados, governos fechados, taxas caras e regras rígidas

Gabrielle Borges
fonte

Saiba quais países os turistas não são bem vindos e os motivos disso. (Freepik)

Quem não gosta de viajar e tem o sonho de conhecer o mundo? O que parece ser o objetivo de muita gente, nem sempre poderá ser possível, visto que há alguns países que devido políticas restritivas, tensões políticas ou culturais  tornam a visita de turistas estrangeiros complicada, ou até mesmo indesejada, em alguns casos.

Confira abaixo uma lista dos países onde turistas geralmente não são bem-vindos e os motivos por trás dessa postura.

1. Coreia do Norte – Isolamento político extremo

A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo. O turismo é altamente controlado pelo governo e só pode ser feito por meio de agências autorizadas. Turistas são vigiados constantemente e há restrições severas quanto a onde podem ir e com quem podem falar. A entrada de cidadãos sul-coreanos e de jornalistas, por exemplo, é praticamente proibida.

2. Afeganistão – Conflito e instabilidade

Desde a retomada do poder pelo Talibã em 2021, o Afeganistão se tornou um destino altamente desaconselhado para turistas. A presença de grupos extremistas, falta de infraestrutura turística e constantes alertas de segurança fazem com que a maioria dos países recomende fortemente que seus cidadãos não viajem para lá.

3. Irã – Relações diplomáticas e restrições culturais

O Irã é um país com rica herança cultural, mas as tensões diplomáticas com países ocidentais, especialmente os Estados Unidos e parte da Europa, dificultam a entrada de certos turistas. Além disso, restrições religiosas e sociais rigorosas exigem um comportamento específico, especialmente para mulheres e casais.

4. Iémen – Conflito armado e risco extremo

O Iémen enfrenta uma das piores crises humanitárias do mundo, agravada por anos de guerra civil. O turismo é praticamente inexistente e não há garantias mínimas de segurança para estrangeiros. A entrada no país é altamente desaconselhada por quase todos os governos ocidentais

5. Butão – Acesso limitado e taxa diária

Diferente dos demais países da lista, o Butão não é hostil ao turismo, mas adota uma abordagem de “turismo de alto valor e baixo volume”. Para visitar o país, é preciso pagar uma taxa diária alta (US$ 100 por dia ou mais), o que afasta turistas com orçamento limitado. O objetivo é preservar a cultura e o meio ambiente.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

