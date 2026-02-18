Pedro Turra tem 2º pedido de habeas corpus negado pelo STJ e permanece preso

O ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, teve o segundo pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e segue preso no Centro de Detenção Provisória, no Complexo da Papuda. Ele é acusado de espancar e matar o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, e se tornou réu na última sexta-feira (13). A solicitação foi protocolada pela defesa de Pedro.

A decisão do STJ, assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, considera o recurso prejudicado. O habeas corpus contestava a decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) que negou a solicitação liminarmente - ou seja, de imediato - na instância anterior. Para o ministro, o pedido não cabe nesse caso.

A prisão preventiva de Pedro Turra foi decretada, segundo os autos, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, baseada na gravidade dos fatos, repetitivos atos criminais (reiteração delitiva) e possível tentativa de combinação de versões. O episódio de agressão contra Rodrigo Castanheira aconteceu no dia 24 de janeiro, em Águas Claras. O adolescente, que teve traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória por 12 minutos, ficou internado por 16 dias em coma induzido e morreu no dia 7 de fevereiro.

Saiba mais sobre o caso