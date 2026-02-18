Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pedro Turra tem 2º pedido de habeas corpus negado pelo STJ e permanece preso

O ex-piloto de Fórmula Delta, de 19 anos, é acusado de espancar e matar o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, no Distrito Federal

Lívia Ximenes
fonte

Pedro Turra segue preso no Complexo da Papuda (Reprodução)

O ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, teve o segundo pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e segue preso no Centro de Detenção Provisória, no Complexo da Papuda. Ele é acusado de espancar e matar o adolescente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, e se tornou réu na última sexta-feira (13). A solicitação foi protocolada pela defesa de Pedro.

VEJA MAIS

image Adolescente acusa Pedro Turra de tortura com choque e episódios de humilhação
O ex-piloto de Fórmula Delta, de 19 anos, se tornou réu pelo homicídio de Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira, de 16 anos, no Distrito Federal

image Defesa de adolescente diz que soco dado por ex-piloto Pedro Turra 'foi causa da morte'

image Ministério Público oferece denúncia contra ex-piloto Pedro Turra por homicídio doloso
O jovem de 19 anos está preso preventivamente desde o dia 30 de janeiro pela morte do adolescrente Rodrigo Helbingen Fleury Castanheira

A decisão do STJ, assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, considera o recurso prejudicado. O habeas corpus contestava a decisão de um desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) que negou a solicitação liminarmente - ou seja, de imediato - na instância anterior. Para o ministro, o pedido não cabe nesse caso.

A prisão preventiva de Pedro Turra foi decretada, segundo os autos, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, baseada na gravidade dos fatos, repetitivos atos criminais (reiteração delitiva) e possível tentativa de combinação de versões. O episódio de agressão contra Rodrigo Castanheira aconteceu no dia 24 de janeiro, em Águas Claras. O adolescente, que teve traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória por 12 minutos, ficou internado por 16 dias em coma induzido e morreu no dia 7 de fevereiro.

Saiba mais sobre o caso

image Polícia prende Pedro Turra, ex-piloto que espancou adolescente e o deixou em coma
Turra havia sido preso logo após o crime, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil

image STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Com a repercussão do caso, surgiram registros de outras passagens policiais envolvendo o ex-piloto:

image Adolescente agredido pelo piloto Pedro Turra morre após 16 dias internado no DF
Jovem havia sido socorrido em estado crítico, com traumatismo craniano, e permaneceu intubado na Unidade de Terapia Intensiva

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Pedro Turra

ex-piloto de Fórmula Delta Pedro Turra

habeas corpus negado

adolescente morre após ser espancado no DF

Distrito Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

VÍRUS

Mpox no Brasil: confira o que é, quais os sintomas e os riscos de contaminação após o carnaval

O mais novo caso do vírus no Brasil em 2026 foi confirmado na última terça-feira (17) em Porto Alegre

18.02.26 17h06

crime

Brasileiro é acusado de matar a ex-mulher a facadas nos EUA

Marcos Marques-Leal é acusado de homicídio, desacato à autoridade e de colocar em risco o bem-estar de uma criança

14.02.26 17h52

alerta

Vírus Nipah chegou ao Brasil? O carnaval é motivo de preocupação?

O Ministério da Saúde reforça que o Brasil mantém protocolos permanentes de vigilância a agentes patogênicos e que o risco de uma pandemia causada pelo vírus é considerado baixo.

12.02.26 13h27

Toró vindo aí!

Pará entra em alerta laranja para temporais e ventos fortes, alerta Inmet

A recomendação é que os moradores fiquem atentos às condições climáticas e sigam as orientações dos órgãos de segurança

06.02.26 19h07

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher de 23 anos é encontrada morta em casa; marido não sabe explicar o que aconteceu

A vítima estava com marcas de violência. A Polícia Civil foi acionada nessa terça-feira (17)

17.02.26 20h26

PROPOSTA

Projeto de lei propõe porte de arma para pessoas trans

Proposta altera Estatuto do Desarmamento e considera autodeclaração de gênero

18.02.26 8h37

BRASIL

Adolescente de 15 anos é vítima de estupro coletivo em casa de amiga

De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente relatou que foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a residência dela

16.02.26 9h13

BEIJO QUÁDRUPLO?

Foto de Ancelotti beijando 3 mulheres ao mesmo tempo no carnaval viraliza; veja se é fato ou fake!

Nos últimos dias, o técnico da seleção brasileira já foi visto curtindo o carnaval na Bahia e no Rio de Janeiro

16.02.26 15h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda