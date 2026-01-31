Não selecionados no Sisu têm até segunda (02) para aderir à lista de espera

Termina às 23h59 desta segunda-feira (2), no horário de Brasília, o prazo para que os candidatos não selecionados na chamada regular do Sisu 2026 manifestem interesse em participar da lista de espera. O período para essa etapa teve início na última quinta-feira (29), mesma data em que o Ministério da Educação (MEC) liberou os resultados individuais e a classificação final desta edição.

Para garantir a participação, o candidato deve realizar a solicitação exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, acessando a área específica do Sisu.

Por meio da plataforma online, os estudantes podem consultar dados detalhados sobre as vagas, cursos e municípios participantes. Além disso, o sistema exibe a melhor classificação do candidato dentro das modalidades de concorrência e a respectiva nota de corte, informações essenciais para auxiliar na decisão sobre a lista de espera.

Vale ressaltar que só é permitido manifestar interesse na lista de espera para apenas uma opção de curso. A partir desta etapa, cabe ao interessado acompanhar os canais oficiais e editais da universidade ou instituto federal escolhido para verificar as normas e os calendários de convocações futuros.

Convocação e Classificação

A convocação dos candidatos que optarem pela lista de espera respeitará rigorosamente a ordem de classificação estabelecida na chamada regular. Conforme as diretrizes do edital, o processo de chamamento será realizado de forma direta pelas próprias instituições públicas de ensino superior onde o estudante pleiteia a vaga, com início previsto para o dia 11 de fevereiro.

Destaques do Sisu 2026

O Sisu 2026 conta com a participação majoritária de instituições da rede federal, incluindo universidades e institutos federais de todo o país. Esta edição apresenta uma inovação importante: pela primeira vez, o processo seletivo permitiu que candidatos que participaram de qualquer uma das três edições mais recentes do Enem pudessem se inscrever para concorrer às vagas ofertadas pelas instituições parceiras.