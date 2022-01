Menino manda recado após tomar vacina e viraliza: 'Pode mandar seu filho tomar a agulhada'; assista

Um garoto autista de 11 anos chamou atenção do público depois que tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19, ao contar sua experiência. “Estou muito felizão aí, dava até pra comer um pastelzinho com guaraná, ia ser top”, iniciou Nicolas Takata Muniz, ao ser entrevistado pela TV Poços, afiliada à Rede Minas, em Poços de Caldas (MG). “Deixa eu falar, um beijo pra todas as Letícias e os Pedrinhos do Brasil”, brincou. As informações são do Portal Em Off.

Em seguida, o menino defendeu a vacinação de outras crianças, mandando um recado para os pais: "Não acredita na palavra desse Bolsonaro, não. Pode mandar seu filho tomar a agulhada. Tá super tranquilo. O máximo que pode ter é uma criança chorona e um braço dolorido, mas nada além disso. Você não vai virar nenhum jacaré e nem uma formiga australiana", disse o jovem

A entrevista do garoto viralizou e ele ganhou um pastel com refrigerante de uma telespectadora. “Bora comer um pastelzinho! Jéssica, muito obrigado por esses produtos incríveis, eu posso agradecer porque tipo, eu amo pastel e guaraná. Tomem vacina, porque é importante”, disse o menino, ao agradecer pelo pastel.