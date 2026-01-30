Capa Jornal Amazônia
Locutores da Rádio Liberal relatam emoção nos listões na leitura dos listões da UFPA e UEPA

Kaco Barros e Alcyr Cruz destacam a experiência única de anunciar aprovados nos vestibulares nesta sexta-feira (30)

Hannah Franco e Gabriel da Mota
fonte

Listão da UFPA 2026: o trabalho e a emoção de ler os listões da UEPA e da UFPA nesta sexta (30) (Adriano Nascimento/O Liberal)

Nesta sexta-feira (30), a leitura dos listões da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade do Estado do Pará (UEPA) trouxe emoção e expectativa para milhares de estudantes e suas famílias. Os locutores da Rádio Liberal, Kaco Barros e Alcyr Cruz, compartilharam a experiência de anunciar os aprovados, momento que consideram único mesmo após anos de atuação.

Em entrevista, Kaco Barros destacou a alegria de participar da divulgação: "Pode ser até 50 anos narrando um vestibular, mas olha, vou te falar, é muita alegria. E com dois listões, então, fica mais interessante porque a emoção é em dobro para muitas famílias que ficam esperando um nome em conta aí para ouvir na Rádio Liberal, que já é tradição", disse.

A divulgação dos resultados exige preparo técnico e emocional. "A gente se prepara antes, né? A gente se prepara emocionalmente, a garganta, mas vale a pena viver essas emoções de hoje", 

Alcyr Cruz reforçou a raridade e importância do momento. "Hoje nós tivemos um dia realmente diferente, né? Isso já aconteceu algumas vezes, mas é muito raro. São dois listões no mesmo dia, principalmente dois listões super importantes que são a UEPA e a UFPA", disse.

"A Rádio Liberal montou a equipe preparada hoje de manhã para trabalhar no listão da UEPA. E no caminho que estávamos indo para a UEPA, recebemos a notícia que o listão da UFPA iria sair às 15 horas. Então, para a gente, é acelerar e vamos para cima, porque tem que entregar isso para o nosso ouvinte, os leitores do jornal O Liberal, quem acompanha a nossa trajetória sabe o quanto nos preocupamos em trazer a notícia da melhor forma e qualidade", completou

Segundo os locutores, além de organizar a leitura, é necessário garantir que todas as informações sejam transmitidas de forma clara, respeitando a expectativa de estudantes e familiares. "Hoje foi um dia muito maravilhoso, especial. É um pouco cansativo, mas é revigorante porque sabemos que estamos fazendo a felicidade de milhares de pessoas espalhadas por todo o estado do Pará", afirmou Alcyr.

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar nos próximos dias as orientações sobre matrícula e as demais etapas do calendário acadêmico.

De acordo com dados da UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da instituição no Pará.

