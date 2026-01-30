Listão UFPA 2026: após conciliar trabalho e estudos, jovem é aprovado e comemora com a mãe

A divulgação do listão do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026, nesta sexta-feira (30), marcou a realização de um sonho para Igor Freitas, de 20 anos. Após dividir a rotina entre o trabalho como jovem aprendiz e os estudos, o estudante conseguiu a aprovação em dose dupla e celebrou a conquista ao lado da mãe, Miriam Lopes Freitas, que o acompanhou em todas as etapas da preparação.

Igor foi aprovado no curso de Ciências Naturais, na UFPA, e também em Saúde Coletiva, na Universidade do Estado do Pará (UEPA). O resultado veio depois de persistência e dedicação, já que ele tentava ingressar no ensino superior desde os 18 anos.

A preparação, segundo o jovem, precisou ser adaptada à rotina de trabalho. “A preparação foi cursinho, só que eu não ia muito porque eu trabalho como jovem aprendiz. Então eu tinha que estudar em casa”, contou. Mesmo com as dificuldades, ele destacou a importância de não desistir.

“Ser aprovado é uma sensação muito boa, porque eu estou há dois anos tentando. É algo difícil. Graças a Deus eu não desisti. E eu digo a mesma coisa para quem não conseguiu: nunca desistam, porque quem desiste não consegue”, afirmou.

Ao lado de Igor, a mãe acompanhou a divulgação do resultado com emoção. Miriam Freitas, de 41 anos, é manicure, mãe solo e viu no filho a realização de um sonho que não pôde viver.

“É o maior sonho realizado que eu não pude ter. Agora, ver meu filho passar em duas universidades é a minha maior alegria. Eu não tenho palavras para expressar o que estou sentindo, é muito orgulho do meu filho”, disse.

Miriam ressaltou que sempre ofereceu o apoio possível para que Igor pudesse seguir estudando, mesmo enfrentando sozinha os desafios da vida. “Eu dei todo o apoio que pude. Tudo o que estava ao meu alcance para ajudar ele a realizar esse sonho. Sou mãe solo, o pai dele é falecido, então sou só eu e ele. Tudo o que eu puder fazer para ajudar, eu faço”, relatou.

Igor Freitas com a mãe, Miriam Freitas. (Adriano Nascimento/O Liberal)

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar nos próximos dias as orientações sobre matrícula e as demais etapas do calendário acadêmico.

De acordo com dados da UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da instituição no Pará.