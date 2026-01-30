Capa Jornal Amazônia
Listão UFPA 2026: após conciliar trabalho e estudos, jovem é aprovado e comemora com a mãe

Igor Freitas, de 20 anos, conquistou vagas na UFPA e na UEPA após dois anos de tentativas

Gabriel da Mota e Hannah Franco
fonte

Listão UFPA 2026: após conciliar trabalho e estudos, jovem é aprovado e comemora com a mãe (Adriano Nascimento/O Liberal)

A divulgação do listão do Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) 2026, nesta sexta-feira (30), marcou a realização de um sonho para Igor Freitas, de 20 anos. Após dividir a rotina entre o trabalho como jovem aprendiz e os estudos, o estudante conseguiu a aprovação em dose dupla e celebrou a conquista ao lado da mãe, Miriam Lopes Freitas, que o acompanhou em todas as etapas da preparação.

Igor foi aprovado no curso de Ciências Naturais, na UFPA, e também em Saúde Coletiva, na Universidade do Estado do Pará (UEPA). O resultado veio depois de persistência e dedicação, já que ele tentava ingressar no ensino superior desde os 18 anos.

VEJA MAIS

image 'Tetra aprovada', jovem relata rotina intensa de estudos e celebra aprovações
Vitória Monteiro, de 18 anos, passou em quatro instituições e comemorou os resultados com os pais

image Formada em Geografia, professora comemora aprovação em Pedagogia na UFPA
Evelyn Viana, de 25 anos, celebra nova conquista no Processo Seletivo 2026 como se fosse a primeira vez

A preparação, segundo o jovem, precisou ser adaptada à rotina de trabalho. “A preparação foi cursinho, só que eu não ia muito porque eu trabalho como jovem aprendiz. Então eu tinha que estudar em casa”, contou. Mesmo com as dificuldades, ele destacou a importância de não desistir.

“Ser aprovado é uma sensação muito boa, porque eu estou há dois anos tentando. É algo difícil. Graças a Deus eu não desisti. E eu digo a mesma coisa para quem não conseguiu: nunca desistam, porque quem desiste não consegue”, afirmou.

Ao lado de Igor, a mãe acompanhou a divulgação do resultado com emoção. Miriam Freitas, de 41 anos, é manicure, mãe solo e viu no filho a realização de um sonho que não pôde viver.

“É o maior sonho realizado que eu não pude ter. Agora, ver meu filho passar em duas universidades é a minha maior alegria. Eu não tenho palavras para expressar o que estou sentindo, é muito orgulho do meu filho”, disse.

Miriam ressaltou que sempre ofereceu o apoio possível para que Igor pudesse seguir estudando, mesmo enfrentando sozinha os desafios da vida. “Eu dei todo o apoio que pude. Tudo o que estava ao meu alcance para ajudar ele a realizar esse sonho. Sou mãe solo, o pai dele é falecido, então sou só eu e ele. Tudo o que eu puder fazer para ajudar, eu faço”, relatou.

image Igor Freitas com a mãe, Miriam Freitas. (Adriano Nascimento/O Liberal)

A lista completa de aprovados em todos os cursos e campi pode ser consultada no site oficial listao.ufpa.br. A universidade deve divulgar nos próximos dias as orientações sobre matrícula e as demais etapas do calendário acadêmico.

De acordo com dados da UFPA, o Processo Seletivo 2026 registrou 59.642 candidatas e candidatos inscritos, que concorreram a 7.155 vagas, além de 194 vagas adicionais destinadas a pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre os diversos campi da instituição no Pará.

